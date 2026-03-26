Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε το πρωί με νέες δηλώσεις για τον πόλεμο με το Ιράν, εκφράζοντας για ακόμα μία φορά τις θέσεις και τις προθέσεις του μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί συστηματικά το συγκεκριμένο δίκτυο για να επικοινωνεί τις απόψεις του γύρω από τη σύγκρουση, επαναλαμβάνοντας αυτή τη φορά τις επικρίσεις του προς τους δυτικούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Στη νέα του τοποθέτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεν έχουν προσφέρει καμία ουσιαστική βοήθεια στις αμερικανικές προσπάθειες έναντι του Ιράν, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι δεν έχουν κάνει «ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ». Η δήλωση αυτή συνοδεύτηκε από μια σαφή προειδοποίηση προς τη Συμμαχία, καθώς πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ανάγκη από το ΝΑΤΟ, αλλά θα πρέπει να «ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΠΟΤΕ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει στο παρελθόν εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους του, κατηγορώντας τους ότι δεν υποστήριξαν με πιο αποφασιστικό τρόπο τον πόλεμο που διεξάγεται. Ωστόσο, όπως έχει επισημανθεί, καμία από τις χώρες αυτές δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την πρόθεση επίθεσης.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δηλώνει πως δεν χρειάζεται τη βοήθειά τους, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να επικρίνει επανειλημμένα τους συμμάχους των ΗΠΑ για την απουσία συμβολής τους στη σύγκρουση που ξεκίνησαν η Ουάσινγκτον και το Ισραήλ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και σε νεότερη ανάρτησή του, στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε απευθείας στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους Ιρανούς διαπραγματευτές. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και “παράξενοι”. Μας “ικετεύουν” να κάνουμε μια συμφωνία, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν αφού έχουν συντριβεί στρατιωτικά, χωρίς καμία πιθανότητα επιστροφής, και παρ’ όλα αυτά δηλώνουν δημόσια ότι απλώς “εξετάζουν την πρότασή μας”. ΛΑΘΟΣ!!! Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί όταν συμβεί αυτό, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και δεν θα είναι καθόλου όμορφο!».

Με την τοποθέτηση αυτή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εντείνει περαιτέρω τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας την εκτίμησή του ότι η χώρα έχει υποστεί πλήγμα χωρίς δυνατότητα ανάκαμψης, ενώ παράλληλα προειδοποιεί για τις συνέπειες σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση συμφωνία.