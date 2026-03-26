Μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με το Ιράν δημοσίευσε ένα βίντεο προπαγάνδας δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο απεικονίζει την καταστροφή του Αγάλματος της Ελευθερίας σε μια προσομοιωμένη επίθεση «εκδίκησης» κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κλιπ διάρκειας 53 δευτερολέπτων, με τίτλο «Μία Εκδίκηση για Όλους», δημοσιεύτηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, Fars News Agency, το οποίο συνδέεται στενά με το κρατικό δίκτυο μετάδοσης της χώρας.

Το βίντεο εξελίσσεται ως ένα σκοτεινό μοντάζ ιστορικών και σύγχρονων συγκρούσεων, παρουσιάζοντας τις αμερικανικές και δυτικές ενέργειες ως πηγές παγκόσμιας οδύνης. Ξεκινά με σκηνές που παραπέμπουν στη βία κατά των ιθαγενών πληθυσμών της Αμερικής και στη συνέχεια μεταβαίνει στις συνέπειες της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακολουθούν σκηνές που θυμίζουν τον Πόλεμο του Βιετνάμ, καθώς και πλάνα που αναφέρονται σε πρόσφατες συγκρούσεις στη Γάζα, την Υεμένη και σε ιρανικό σχολείο που φέρεται να χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο νωρίτερα μέσα στο έτος.

Στο μοντάζ γίνεται επίσης αναφορά στο σκάνδαλο του νησιού του Τζέφρι Έπστιν, ενώ στη συνέχεια προβάλλονται εικόνες Ιρανών στρατιωτικών και ανώτερων αξιωματούχων που σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ, ενισχύοντας το αφήγημα της ανταπόδοσης. Το βίντεο περιλαμβάνει σκηνές με ανθρώπους που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη να κοιτούν τον ουρανό, σαν να παρακολουθούν πύραυλο που κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη.

Από τους ιθαγενείς μέχρι τον Έπστιν

Η αφήγηση ξεκινά με έναν ιθαγενή Αμερικανό άνδρα, ο οποίος στέκεται μόνος σε έναν λόφο, παρατηρώντας έναν καταυλισμό με σκηνές. Λίγο αργότερα, η εικόνα μεταφέρεται σε έναν κατεστραμμένο δρόμο πόλης που παραπέμπει στη Χιροσίμα μετά τον βομβαρδισμό του 1945, όπου ένα παιδί στέκεται ανάμεσα σε ερείπια, έχοντας δεμένο στην πλάτη του ένα νεκρό βρέφος.

Στη συνέχεια, εμφανίζονται σκηνές από τον Πόλεμο του Βιετνάμ, με μια γυναίκα να κοιτάζει τον καπνισμένο ουρανό, ενώ ακολουθεί σκηνή από τη Γάζα με ένα νεαρό κορίτσι μπροστά σε κατεστραμμένα κτίρια και μπάζα. Το κορίτσι κοιτάζει τον ουρανό, καθώς ίχνη πυραύλων διαγράφονται από πάνω του, με καπνό να υψώνεται στο βάθος, σε μια σκηνή που διαρκεί περισσότερο από άλλες.

Στην Υεμένη, ένας άνδρας κοιτάζει προς τα πάνω, περιτριγυρισμένος από βομβαρδισμένα κτίρια και καπνό. Το συγκεκριμένο τμήμα φαίνεται να αναφέρεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με drones και ειδικών αποστολών κατά της Αλ Κάιντα από το 2002 έως σήμερα, με αυξημένη ένταση μετά το 2009.

Σε μια σύντομη παρεμβολή, εμφανίζονται εικόνες που παραπέμπουν στο ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Έπστιν, με ένα νεαρό κορίτσι σε σκοτεινό περιβάλλον να συμβολίζει όσα φέρεται να συνέβησαν εκεί. Ακολουθεί σκηνή από το δημοτικό σχολείο Shajarah Tayyebeh μετά από πυραυλική επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα της επιχείρησης «Epic Fury».

Σύμφωνα με προκαταρκτική στρατιωτική έρευνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ευθύνονται για την επίθεση με πύραυλο σε ιρανικό δημοτικό σχολείο, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 175 ανθρώπων, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν παιδιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως κατηγορήσει το ιρανικό καθεστώς για τον βομβαρδισμό σχολείου.

Στο βίντεο εμφανίζονται επίσης εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη των Ιρανών προσώπων, Κασέμ Σουλεϊμανί και Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς το αφήγημα οδηγείται προς την επίθεση σε αμερικανικό έδαφος. Η σκηνή μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη, όπου ένας βαλλιστικός πύραυλος κατευθύνεται προς το νησί Liberty Island.

Η μορφή του Βάφομετ

Το Άγαλμα της Ελευθερίας εμφανίζεται αλλοιωμένο, με ένα δαιμονικό πρόσωπο με κέρατα στη θέση του παραδοσιακού του προσώπου, που παραπέμπει στη μορφή του Βάφομετ, μια φιγούρα με κεφάλι κατσίκας και ανθρώπινο σώμα, που συνδέεται συχνά με την Εκκλησία του Σατανά και άλλες αποκρυφιστικές παραδόσεις. Αντί να κρατά την πλάκα με την επιγραφή «4 Ιουλίου 1776», που συμβολίζει τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, η εικόνα δείχνει το άγαλμα να κρατά τον Βαβυλωνιακό Ταλμούδ.

Ο Βαβυλωνιακός Ταλμούδ αποτελεί μια συλλογή αιώνων εβραϊκών θρησκευτικών διδασκαλιών και νόμων και παραμένει ένα από τα σημαντικότερα κείμενα στον Ιουδαϊσμό.

Η προσομοιωμένη επίθεση ξεκινά με ένα ισχυρό πλήγμα στον κορμό του αγάλματος, προκαλώντας μια τεράστια πύρινη έκρηξη και το ωστικό κύμα που εξαπλώνεται στο λιμάνι. Ένα δεύτερο πλήγμα αποσπά το ανυψωμένο χέρι με τον πυρσό, το οποίο αποκόπτεται και πέφτει στο νερό.

Ακολουθούν διαδοχικά πλήγματα, που διαλύουν το σώμα του αγάλματος, καθώς μεγάλα τμήματά του καταρρέουν. Συντρίμμια πέφτουν φλεγόμενα, πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται και οι φλόγες εξαπλώνονται στη βάση του μνημείου. Καθώς η επίθεση συνεχίζεται, το άγαλμα φαίνεται να υποχωρεί, να ραγίζει και να καταρρέει μερικώς μέσα στο νερό, παραμένοντας γερμένο και κατεστραμμένο στον ορίζοντα της Νέας Υόρκης.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα, εμφανίζεται ένα βιβλίο που αναγνωρίζεται ως αντίγραφο του Βαβυλωνιακού Ταλμούδ να βυθίζεται κάτω από τα νερά του ποταμού Χάντσον.

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται ενώ ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα, με το Πεντάγωνο να δίνει εντολή για την αποστολή περίπου 2.000 αλεξιπτωτιστών από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να ενωθούν με περίπου 4.500 πεζοναύτες που βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς την περιοχή.

Σύμφωνα με μέλη του στενού κύκλου του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται έτοιμος να προχωρήσει σε πλήρους κλίμακας εισβολή, εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να απορρίπτει τις διπλωματικές του πρωτοβουλίες. Συνεργάτης του προέδρου προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν διαπραγματεύσεις, παραμένοντας ωστόσο έτοιμες για στρατιωτική κλιμάκωση, εάν αυτό καταστεί απαραίτητο.

Ένα προτεινόμενο σχέδιο 15 σημείων απαιτεί από το Ιράν να διαλύσει τα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα. Ωστόσο, η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση, ζητώντας το κλείσιμο αμερικανικών βάσεων, αποζημιώσεις και μεγαλύτερο έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μόλις μία ημέρα μετά τη σιωπηρή δημοσίευση του βίντεο προπαγάνδας στο διαδίκτυο.