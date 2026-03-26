Σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μετρά ήδη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει στις 06:49 (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισε νέα εκτόξευση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονται «προς την επικράτεια του κράτους του Ισραήλ» και να προσθέτει ότι επιχειρούν «συστήματα (σ.σ. της αντιαεροπορικής) άμυνας για να αναχαιτίσουν την απειλή».

Πρόκειται για την πρώτη εκτόξευση ιρανικής ομοβροντίας πυραύλων έπειτα από 14 ώρες και πλέον.

Footage shows the scene of one of the Iranian cluster munition impacts in Kfar Qasim. pic.twitter.com/ZdRahyysVo — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 26, 2026

Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού σε κεντρικούς τομείς της χώρας, ζώνες της Ιερουσαλήμ και της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Damage was caused in the central city of Kfar Qasim by apparent submunitions from a cluster bomb warhead, following Iran's latest ballistic missile attack. pic.twitter.com/DZ4MGH5NsK — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 26, 2026

Γύρω στις 04:30 οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς «ευρείας κλίμακας» σε διάφορους τομείς του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, την 27η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που άρχισε στα τέλη Φεβρουαρίου με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε διάφορες περιοχές στο Ιράν», αναφέρει το ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε το πρωί ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας επιχειρούν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν.

«Οι αντιαεροπορικές άμυνες αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο μέσω X.