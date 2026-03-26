Οι ΗΠΑ έχουν «προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δύο τρίτα» των δυνατοτήτων του Ιράν παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων, καθώς και των ιρανικών ναυπηγείων, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη 25/3 Αμερικανός ανώτερος αξιωματικός.

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δύο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν, κι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει», ανέφερε μέσω X ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει «το 92%» του ιρανικού στόλου. «Η Τεχεράνη έχει απολέσει τη δυνατότητα να προβάλλει (…) τη ναυτική ισχύ της και την επιρροή της στην περιφέρεια και σε όλο τον κόσμο», είπε.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύονται από το Ιράν παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση, διαβεβαίωσε ακόμη ο ανώτερος αξιωματικός, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ ελέγχουν «τους αιθέρες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πριν από σχεδόν έναν μήνα, την 28η Φεβρουαρίου, εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες του και στρατιωτικές υποδομές του. Έκτοτε, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 10.000 στόχους, πάντα σύμφωνα με τον ναύαρχο Κούπερ.