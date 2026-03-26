Η πρωτοβουλία του Πακιστάν να μεσολαβήσει για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν αναδεικνύεται ως μια τολμηρή και κρίσιμη διπλωματική κίνηση. Για το Ισλαμαμπάντ σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται ότι θα είναι μια καθοριστική δοκιμασία της στρατηγικής ωριμότητάς του, της διπλωματικής του αξιοπιστίας και της φιλοδοξίας του να εδραιωθεί ως ουσιαστικός παράγοντας στη διεθνή σκηνή.

Το προτεινόμενο πλαίσιο διαλόγου του Πακιστάν, όπως το ανακοίνωσε, είναι ταυτόχρονα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο, καθώς φέρεται να βασίζεται σε βασικούς όρους που αποσκοπούν στην αποκλιμάκωση της έντασης και στη δημιουργία των βάσεων για βιώσιμη ειρήνη. Στον πυρήνα του βρίσκεται η απαίτηση για άμεση κατάπαυση του πυρός, με στόχο τον τερματισμό του κύκλου αντιποίνων που συνεχίζει να αποσταθεροποιεί την περιοχή.

Η γεωγραφία αναμφίβολα παίζει ρόλο με το Πακιστάν να αντιμετωπίζει τις δικές του προκλήσεις σε θέματα ασφάλειας. Η πίεση από τη Σαουδική Αραβία αποτελεί βασικό παράγοντα. Η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει δεχθεί επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, έχει πιέσει το Πακιστάν να τη στηρίξει βάσει του πρόσφατα υπογεγραμμένου συμφώνου αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με το οποίο μια επίθεση εναντίον του ενός θεωρείται επίθεση εναντίον και των δύο. Εκτός από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενδέχεται να εισέλθουν σύντομα στον πόλεμο κατά του Ιράν, η κατάσταση για το Πακιστάν γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη.

Ένας άλλος πονοκέφαλος είναι ότι το Πακιστάν δεν μπορεί εύκολα να ευθυγραμμιστεί εναντίον του Ιράν. Μοιράζεται ένα μακρύ και ευαίσθητο σύνορο με το Ιράν και διαθέτει σημαντικό σιιτικό πληθυσμό. Οποιαδήποτε άμεση εμπλοκή εναντίον του Ιράν ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης σεκταριστικής βίας στο εσωτερικό της χώρας. Η εσωτερική αναταραχή έχει ήδη εκδηλωθεί, όπως φάνηκε πρόσφατα όταν περισσότεροι από 20 σιίτες διαδηλωτές σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων μετά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ.

Οι προοπτικές επιτυχούς διαλόγου ούτως ή άλλως παραμένουν αβέβαιες, αν και όχι χωρίς ελπίδα. Πολλά θα εξαρτηθούν από την πολιτική βούληση των εμπλεκόμενων μερών και την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν σε ουσιαστικούς συμβιβασμούς. Τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι το Ισραήλ ενδέχεται να ενεργήσει μονομερώς εάν αντιληφθεί υπαρξιακή απειλή, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για πιθανή διατάραξη των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, υπάρχει σκεπτικισμός ως προς το κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία διαλόγου ως στρατηγική παύση, μια ευκαιρία επαναξιολόγησης θέσεων και προετοιμασίας για μελλοντικές κινήσεις.

Για το Πακιστάν, αυτή η διπλωματική πρωτοβουλία αποτελεί τόσο ευκαιρία όσο και σημαντική πρόκληση. Η επιτυχής διευκόλυνση διαλόγου μεταξύ τόσο βαθιά αντίθετων πλευρών θα ενίσχυε τη διεθνή του θέση και θα εδραίωνε την εικόνα του ως αξιόπιστου και υπεύθυνου διαμεσολαβητή. Υπό την ηγεσία του Ασίμ Μουνίρ, τον οποίο εκτιμά, όπως είναι εμφανές, ο Ντόναλντ Τραμπ, το Πακιστάν έχει την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του, όχι απλώς ως περιφερειακός παίκτης, αλλά ως δημιουργική δύναμη στην παγκόσμια επίλυση συγκρούσεων.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι είναι εξίσου σημαντικοί. Η βαθιά δυσπιστία μεταξύ των μερών, σε συνδυασμό με αντικρουόμενους στρατηγικούς στόχους και εξωτερικές γεωπολιτικές πιέσεις, δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο η πρόοδος είναι εύθραυστη και εύκολα αναστρέψιμη. Ακόμη και μικρά λάθη ή απρόβλεπτες εξελίξεις θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν ολόκληρη τη διαδικασία, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος. Εάν αυτές οι συνομιλίες επιτύχουν, θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια μεταμορφωτική στιγμή για τη γεωπολιτική της Μέσης Ανατολής, αναδιαμορφώνοντας συμμαχίες και μειώνοντας τις εντάσεις στην περιοχή. Εάν αποτύχουν, όμως, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι σοβαρές, ωθώντας την περιοχή βαθύτερα στο χάος και την αβεβαιότητα. Το διακύβευμα είναι εξαιρετικά υψηλό και το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί τελικά από το κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν είναι διατεθειμένοι να υπερβούν τις παγιωμένες τους θέσεις και να υιοθετήσουν τον συμβιβασμό προς όφελος της μακροπρόθεσμης σταθερότητας. Και το Πακιστάν έχει ελάχιστες δυνατότητες να επιβληθεί.