Φως στον ρόλο του Πακιστάν ως μεσολαβητή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν επιχειρεί να ρίξει το Sky News, απαντώντας στο ερώτημα γιατί αυτή η χώρα της νότιας Ασίας διαδραματίζει πλέον τόσο σημαντικό ρόλο.

Ως μεσολαβητής μεταξύ του προέδρου της Βουλής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, και των απεσταλμένων των ΗΠΑ, καθώς και του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται να ενεργεί ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, ενώ πάνω από 30 συνομιλίες με ομολόγους του στη Μέση Ανατολή έχει πραγματοποιήσει ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν κατέχουν μεγάλη εξουσία στη χώρα και ο Μουνίρ έχει συγκεντρώσει σπάνια δύναμη από την ανάληψη του αξιώματος του αρχηγού του στρατού το 2022, χάρη σε συνταγματική τροπολογία που τον έθεσε σε μια ενιαία, ενοποιημένη θέση διοίκησης.

Το Sky News αναφέρει ότι ο Μουνίρ έχει χτίσει στενή σχέση με τον Τραμπ σχετικά με τη σύγκρουση του Πακιστάν με την Ινδία, με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να τον χαρακτηρίζει ως «αγαπημένο του στρατάρχη». Το Πακιστάν προσχώρησε στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ μετά την επίσκεψη του Μουνίρ στο Νταβός τον Ιανουάριο και σύναψε συμφωνία με εταιρεία κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένη με την οικογένεια Τραμπ για χρήση του σταθερού νομίσματος USD1 σε διασυνοριακές πληρωμές.

Γιατί το Πακιστάν πιέζει για ειρήνη

Διατηρεί άμεση επαφή τόσο με Ουάσιγκτον όσο και με Τεχεράνη.

Έχει χαρακτηριστεί ως ο λιγότερο εχθρικός γείτονας του Ιράν.

Χαίρει εμπιστοσύνης των ΗΠΑ, καθιστώντας το αξιόπιστο μεσολαβητή.

Η πρεσβεία του Πακιστάν στην Ουάσιγκτον φιλοξενεί de facto αποστολή της Τεχεράνης από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Είναι η πατρίδα του δεύτερου μεγαλύτερου σιιτικού πληθυσμού στον κόσμο, μετά το Ιράν.

Αντιμετωπίζει διακοπές στην προμήθεια καυσίμων λόγω σύγκρουσης με τους Αφγανούς Ταλιμπάν, κάτι που ενισχύει την ανάγκη για ειρήνη.

Οι 5 βασικές προϋποθέσεις του Ιράν για τερματισμό του πολέμου

Σύμφωνα με διεθνή μέσα και πηγές από το Ιράν, η Τεχεράνη επιμένει να τηρηθούν οι παρακάτω όροι για να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός:

Διακοπή όλων των επιθέσεων και δολοφονιών στην περιοχή.

στην περιοχή. Δημιουργία μηχανισμών ασφαλείας για να αποτραπούν μελλοντικές επιθέσεις στο Ιράν.

για να αποτραπούν μελλοντικές επιθέσεις στο Ιράν. Σαφείς εγγυήσεις για αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε ο πόλεμος.

για τις ζημιές που προκάλεσε ο πόλεμος. Τερματισμός εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις εμπλεκόμενες οργανώσεις.

και για όλες τις εμπλεκόμενες οργανώσεις. Διεθνής αναγνώριση της κυριαρχίας του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμης σημασίας για τη ναυσιπλοΐα και την αγορά ενέργειας.

Η πρωτοβουλία Ασίμ Μουνίρ και Πακιστάν

Ο στρατηγός Μουνίρ μεταφέρει την αμερικανική πρόταση στο Ιράν και διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις, αξιοποιώντας τη γεωπολιτική θέση του Πακιστάν και τη διπλωματική του επιρροή.

Η χώρα προσφέρει επίσης φιλοξενία για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ ή σε άλλες ουδέτερες περιοχές και δείχνει ότι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.