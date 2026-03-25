Το Ιράν αξιολόγησε την πρόταση 15 σημείων που έχει αποδοθεί στον Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση και ρεπορτάζ από ιρανικά μέσα όπως το IRNA, θεωρεί τις απαιτήσεις υπερβολικές και μη ρεαλιστικές.

Αξιωματούχος της Τεχεράνης δήλωσε ότι η λήξη των εχθροπραξιών θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν πληρούνται οι δικές της προϋποθέσεις, υπογραμμίζοντας πως «το Ιράν θα τερματίσει τον πόλεμο τη στιγμή που θα επιλέξει το ίδιο, εφόσον ικανοποιηθούν οι όροι του». Παράλληλα τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει στον Τραμπ να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για το τέλος της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη ενημέρωσε την Ουάσιγκτον μέσω ενδιάμεσου διαύλου ότι θα συνεχίσει να αμύνεται, καθορίζοντας πέντε βασικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να συμφωνήσει σε τερματισμό του πολέμου:

Διακοπή όλων των επιθέσεων και των δολοφονιών, ώστε να σταματήσουν οι άμεσες στρατιωτικές εχθροπραξίες. Δημιουργία μηχανισμών ασφαλείας, που θα διασφαλίζουν ότι το Ιράν δεν θα αποτελέσει ξανά στόχο μελλοντικών επιθέσεων. Σαφείς εγγυήσεις για αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, τόσο σε υποδομές όσο και σε πολίτες. Τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις οργανώσεις που εμπλέκονται στη σύγκρουση στην περιοχή. Διεθνής αναγνώριση της κυριαρχίας του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την αγορά ενέργειας.

Οι εξελίξεις σημειώνονται εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων σχετικά με το αν διεξάγονται διαπραγματεύσεις. Πακιστανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Ιράν έχει παραλάβει την αμερικανική πρόταση 15 σημείων, ενώ η Ουάσιγκτον επιδιώκει τη διαμεσολάβηση τρίτων για την προώθηση των συνομιλιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με «κατάλληλα άτομα» στο Ιράν για κατάπαυση του πυρός και ότι υπάρχει ενδιαφέρον να καταλήξουν σε συμφωνία. Ωστόσο, ιρανικές πηγές έχουν επανειλημμένα διαψεύσει ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, οι στρατιωτικές εντάσεις στην περιοχή συνεχίζονται, με αναφορές για επιθέσεις από ιρανικές δυνάμεις κατά θέσεων που σχετίζονται με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, εντείνοντας το εκρηκτικό κλίμα στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη τονίζει ότι θα τηρήσει τους όρους της μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αφήνοντας σαφές ότι η απόφαση για τον τερματισμό του πολέμου ανήκει αποκλειστικά σε αυτήν, καθιστώντας σαφές ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να σεβαστεί τις πέντε βασικές απαιτήσεις της χώρας.