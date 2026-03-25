Το Πακιστάν παρέδωσε μια πρόταση των ΗΠΑ στο Ιράν, δήλωσε στο Reuters σήμερα ανώτερη ιρανική πηγή, όμως ο τόπος τυχόν διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν έχει αποφασιστεί ακόμη.

Η πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της λόγω του ευαίσθητου ζητήματος, δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες της πρότασης ούτε διευκρίνισε αν πρόκειται για την πρόταση πλαίσιο 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, στο οποίο έχουν αναφερθεί μέσα ενημέρωσης.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η Τουρκία βοηθά στην εξεύρεση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου και «είτε η Τουρκία είτε το Πακιστάν εξετάζονται ως τόπος διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών».

Από την πλευρά του ο Χαρούν Αρμαγκάν αναπληρωτής επικεφαλής αρμόδιος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις στο κόμμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το AKP, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Άγκυρα «διαδραματίζει ρόλο στη μεταφορά μηνυμάτων».

Ο Αρμαγκάν δεν διευκρίνισε σε ποια μηνύματα αναφέρεται, αλλά σημείωσε ότι αυτά μεταφέρονται και στις χώρες του Κόλπου.

Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού απέρριψε νωρίτερα σήμερα τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

«Μήπως το επίπεδο της εσωτερικής σας διαμάχης έχει φθάσει στο στάδιο του να διαπραγματεύεστε με τον εαυτό σας;», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Γενικού Επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια.

«Άνθρωποι σαν εμάς δεν μπορούν ποτέ να τα πάνε καλά με ανθρώπους σαν εσάς».

Ο Ζολφαγαρί δήλωσε ότι οι αμερικανικές επενδύσεις και οι ενεργειακές τιμές που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο δεν θα επιστρέψουν όσο η Ουάσινγκτον δεν αποδέχεται το ότι η περιφερειακή σταθερότητα είναι κάτι που εγγυώνται οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ιράν: Ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα το Ιράν επιτέθηκε σήμερα στο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, δίχως όμως να επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία, μέχρι στιγμής, από τις αμερικανικές Αρχές.

🇮🇷🇺🇸🇮🇱 Coastal cruise missiles of the army targeted the Abraham Lincoln aircraft carrier



The army's public relations announced the firing of coastal cruise missiles towards the Abraham Lincoln aircraft carrier and targeting this ship. https://t.co/hCGJT67X9t pic.twitter.com/mHFP7UZhaV — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 25, 2026

Δύο εγκαταστάσεις παραγωγής ιρανικών πυραύλων κατέστρεψε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, δίνοντας ταυτόχρονα στη δημοσιότητα δορυφορικές εικόνες από την επίθεση.

Israeli forces struck two cruise missile production facilities in central Tehran. pic.twitter.com/tsnzOlCCXG — Open Source Intel (@Osint613) March 25, 2026

Το Κατάρ ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να εμπλακεί στην κλιμάκωση του πολέμου

«Η επίθεση εναντίον ενός κράτους που δεν αποτελεί μέρος της σύγκρουσης και δεν έχει επιτρέψει τη χρήση του εδάφους του για εχθροπραξίες συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και υπονομεύει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», δήλωσε η εκπρόσωπος του Κατάρ στον ΟΗΕ Χιντ μπιντ Αμπντούλ Ραχμάν Αλ Μουφτάχ.

«Έχουμε αποστασιοποιηθεί από την αρχή από αυτόν τον πόλεμο και έχουμε αρνηθεί να συμμετάσχουμε στην κλιμάκωση. Ωστόσο, το Ιράν συνεχίζει να στοχοποιεί εμάς και άλλες γειτονικές χώρες».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε εγκαταστάσεις ανάπτυξης πυραύλων κρουζ στην Τεχεράνη

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο βασικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη ναυτικών πυραύλων cruise μεγάλου βεληνεκούς στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι τα «σημαντικά πλήγματα» προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις τις τελευταίες ημέρες, σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι είχαν τη δυνατότητα «να καταστρέφουν γρήγορα στόχους στη θάλασσα και στην ξηρά».

Πάνω από 200 τραυματίες στο Ισραήλ το τελευταίο 24ωρο

Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι 204 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία το τελευταίο 24ωρο, εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών με το Ιράν.

Από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, συνολικά 5.045 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Από αυτούς, 120 παραμένουν νοσηλευόμενοι, μεταξύ των οποίων 12 σε σοβαρή κατάσταση.