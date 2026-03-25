Η Ουάσινγκτον φαίνεται να χρησιμοποιεί το διπλωματικό σκέλος ως προκάλυμμα για στρατιωτική προετοιμασία, με το τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη να λειτουργεί περισσότερο ως εργαλείο καθυστέρησης παρά ως πραγματική ευκαιρία διαπραγμάτευσης.

Αυτό αναφέρει σε χθεσινή ανάλυσή της η βρετανική Telegraph, επισημαίνοντας ότι, στην πράξη, η πενθήμερη προθεσμία που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ μοιάζει να «αγοράζει χρόνο» για τις ΗΠΑ, καθώς συμπίπτει με την άφιξη χιλιάδων Αμερικανών πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή.

Η χρονική αυτή σύμπτωση δεν θεωρείται τυχαία, αλλά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης.

This is a MASSIVE mobilization of SpecOps by the USA.



By extending his deadline, Trump is buying time for the Tripoli Group to arrive, calm markets (and manipulate them for his own gain), and staging for the next phase of this war: taking Kharg and Hormuz Islands. pic.twitter.com/CzGCUuw2CS — Maine (@TheMaineWonk) March 24, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι θα «δει πώς» θα εξελιχθούν οι συνομιλίες, προειδοποιώντας ωστόσο πως, αν δεν υπάρξει συμφωνία έως την Παρασκευή, «θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε τις μικρές μας καρδιές».

Οι δυνάμεις

Πίσω από αυτή τη ρητορική, η ανάπτυξη της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών δημιουργεί ένα σαφές επιχειρησιακό υπόβαθρο, δίνοντας τη δυνατότητα για άμεση μετάβαση από αεροπορικές επιχειρήσεις σε χερσαία δράση.

Το USS Tripoli αναμένεται να καταπλεύσει την Παρασκευή, μεταφέροντας περίπου 2.200 πεζοναύτες υπό τη διοίκηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία έχει την ευθύνη για τις δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

🚨 MAJOR BREAKING: The Pentagon is moving a Marine Expeditionary Unit to the Middle East.

2,200-2,500 Marines and sailors.



F-35B jets. Osprey aircraft. Tanks. Artillery. Drones. Special operations teams.



This is not a defensive posture.



A Marine Expeditionary Unit is a… pic.twitter.com/Ka67USu9N2 — Brian Allen (@allenanalysis) March 13, 2026

Παρότι η άφιξη στο Στενό του Ορμούζ θα απαιτήσει μερικές επιπλέον ημέρες, η συγκέντρωση δυνάμεων εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό, την ώρα που το Ιράν διατηρεί κλειστή τη βασική αυτή ενεργειακή αρτηρία, από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο ενεργοποιεί και δεύτερο κύμα ενισχύσεων, με μια ακόμη μονάδα περίπου 2.500 πεζοναυτών να αναχωρεί από την Καλιφόρνια με κατεύθυνση την περιοχή. Η 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, που επιχειρεί από το USS Boxer, έχει ήδη αποπλεύσει και εκτιμάται ότι θα βρίσκεται στο επιχειρησιακό θέατρο μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Παράλληλα, προωθείται και η ανάπτυξη δυνάμεων της επίλεκτης 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, μιας μονάδας με δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε εχθρικά περιβάλλοντα εντός 24 ωρών. Η ταυτόχρονη κινητοποίηση αμφίβιων και αερομεταφερόμενων δυνάμεων ενισχύει την εικόνα ενός σχεδίου που προετοιμάζεται σε πολλαπλά επίπεδα.

Τα σενάρια

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο πρόεδρος εξακολουθεί να εξετάζει σοβαρά την επιλογή επιθετικής στρατιωτικής δράσης, παρά τις δημόσιες αναφορές του στη διπλωματία. Στα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνεται η κατάληψη του νησιού Kharg, μέσω του οποίου το Ιράν εξάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του, αλλά και επιχείρηση για τον έλεγχο αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Επιπλέον, αναλυτές θεωρούν ότι πιθανοί στόχοι θα μπορούσαν να είναι τα νησιά Κεσμ, Κις και Ορμούζ, τα οποία φιλοξενούν κρίσιμες υποδομές. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι μια τέτοια επιχείρηση θα είχε υψηλό κόστος και θα συνεπαγόταν σημαντικές απώλειες.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει σε αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστη από τις αμερικανικές επιθέσεις, καθώς και σε ισχυρές εγγυήσεις ότι οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα είναι μόνιμη. Μέχρι τότε, το τελεσίγραφο των πέντε ημερών λειτουργεί όχι μόνο ως πίεση προς το Ιράν, αλλά και ως κρίσιμος χρόνος προετοιμασίας για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ.