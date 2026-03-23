Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε σημαντικές δηλώσεις σχετικά με τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ημερών, πραγματοποιήθηκαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με στόχο, όπως τόνισε, την «πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών» στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι συζητήσεις χαρακτηρίζονται ως «σε βάθος, λεπτομερείς και εποικοδομητικές» και αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι, με βάση το κλίμα και τον τόνο αυτών των επαφών, έδωσε εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αναβάλει «τα στρατιωτικά πλήγματα» που είχαν προγραμματιστεί κατά ιρανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών υποδομών.

Η αναβολή αυτή, όπως διευκρίνισε, θα ισχύσει για περίοδο πέντε ημερών και τελεί υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εξέλιξης των συνεχιζόμενων συναντήσεων και διαπραγματεύσεων.

Η συγκεκριμένη δήλωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και την πορεία των επαφών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ειδικότερα η ανάρτηση αναφέρει:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η χώρα του Ιράν είχαν, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ημερών, πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή. Με βάση το ύφος και τον τόνο αυτών των σε βάθος, λεπτομερών και εποικοδομητικών συνομιλιών, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αναβάλει οποιαδήποτε και όλα τα στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και ενεργειακών υποδομών για περίοδο πέντε ημερών, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εξέλιξης των εν εξελίξει συναντήσεων και συζητήσεων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πραγματοποιεί επιθέσεις στην Τεχεράνη, σε μια εξέλιξη που καταγράφεται την ώρα που εντείνονται οι διπλωματικές κινήσεις στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής.

Διαψεύδουν οι Ιρανοί

«Ο Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε από την επίθεση σε κρίσιμες υποδομές, καθώς οι στρατιωτικές απειλές του Ιράν έγιναν αξιόπιστες», τόνισε Ιρανός ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας σε έναν δημοσιογράφο του πρακτορείου Tasnim.

Ο ίδιος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται κανένα περιθώριο διαλόγου υπό τις παρούσες συνθήκες, επισημαίνοντας πως η ένταση θα συνεχιστεί όσο διατηρείται το υφιστάμενο κλίμα. «Δεν έχουν υπάρξει διαπραγματεύσεις, και δεν υπάρχουν, και με αυτό το είδος ψυχολογικού πολέμου, ούτε τα Στενά του Ορμούζ θα επιστρέψουν στις προπολεμικές τους συνθήκες ούτε θα υπάρξει ειρήνη στις αγορές ενέργειας. Το 5ήμερο τελεσίγραφο του Τραμπ σημαίνει τη συνέχιση του προγράμματος αυτού του καθεστώτος για εγκλήματα κατά του λαού, και θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε και να υπερασπιζόμαστε τη χώρα εκτενώς» υπογράμμισε.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις οικονομικές πιέσεις που καταγράφονται, αποδίδοντας σε αυτές σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων. «Η πίεση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η απειλή ομολόγων εντός των ΗΠΑ και της Δύσης έχει αυξηθεί και αυτός ήταν ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για αυτήν την οπισθοδρόμηση» ανέφερε.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι υπήρξαν επαφές μέσω διαμεσολαβητών από την αρχή της σύγκρουσης, χωρίς όμως να αλλάξει η στάση της Τεχεράνης. «Από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα, έχουν σταλεί μηνύματα στην Τεχεράνη από ορισμένους μεσολαβητές, η σαφής απάντηση των οποίων ήταν ότι θα συνεχίσουμε να αμυνόμαστε μέχρι να επιτύχουμε την απαραίτητη αποτροπή» επισήμανε.

Άμεση αντίδραση των αγορών

Μετά την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε κατά περισσότερο από 10%.

Παράλληλα, ισχυρή άνοδο κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με το Παρίσι να βρίσκεται στο +2,45%, την Φρανκφούρτη στο +3,24% και το Λονδίνο στο +0,52%.