Δεν έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες ή έμμεσες συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, φέρεται να δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, με τα σχόλια αυτά να αντικρούουν τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία.

«Με βάση τις πληροφορίες μου, αντίθετα προς τους ισχυρισμούς του Τραμπ, έως τώρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες ή έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε ο Ρεζά Αμίρι Μογαντάμ, προσθέτοντας ότι «φιλικές χώρες προσπαθούν να θέσουν τα θεμέλια για διάλογο μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, που ελπίζουμε ότι θα αποφέρει καρπούς για τον τερματισμό αυτού του πολέμου που επιβλήθηκε».

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε χθες ότι το Ισλαμαμπάντ είναι έτοιμο να φιλοξενήσει πιθανές συνομιλίες.