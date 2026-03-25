Ο ιρανικός στρατός υποστήριξε νωρίτερα σήμερα, ότι στόχευσε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln με παράκτιους πυραύλους cruise, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης και το πρακτορείο Anadolu.

Το Press TV δημοσίευσε βίντεο στο οποίο αναφέρεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου, ενώ το κρατικό πρακτορείο IRNA επικαλέστηκε αξιωματούχους του ναυτικού που περιέγραψαν την επιχείρηση.

Σύμφωνα με το IRNA, ο διοικητής του ιρανικού ναυτικού, υποναύαρχος Σαχράμ Ιράνι, δήλωσε ότι οι κινήσεις του «εχθρικού» αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln παρακολουθούνται συνεχώς και ότι θα αποτελέσει στόχο μόλις βρεθεί εντός εμβέλειας των ιρανικών πυραυλικών συστημάτων.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι cruise με δυνατότητα πλήγματος παράκτιων στόχων προς την αμερικανική δύναμη κρούσης, αναγκάζοντάς την να αλλάξει πορεία.

Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τις αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου, με περισσότερους από 1.340 νεκρούς μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους και ο τότε ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ.

Η Τεχεράνη έχει απαντήσει με επιθέσεις με drones και πυραύλους, στοχεύοντας το Ισραήλ, αλλά και την Ιορδανία, το Ιράκ και χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, προκαλώντας θύματα, ζημιές σε υποδομές και αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές και τις αερομεταφορές.