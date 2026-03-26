«Το Ιράν δεν έχει πρόθεση να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ», είπε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αμπάς Αραγτσί, προτού ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιμείνει ότι συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή ότι η Τεχεράνη ήδη συζητά με την κυβέρνησή του πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος.

«Διαπραγματεύονται, θέλουν αληθινά να κλείσουν συμφωνία. Αλλά φοβούνται να το πουν, διότι αν το κάνουν θα τους σκοτώσουν δικοί τους», σύμφωνα με τον ένοικο του Λευκού Οίκου.

Ο κ. Τραμπ μίλαγε σε Ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς στην Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, η Τεχεράνη διέψευσε για ακόμα μια φορά πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις, όπως επαναλαμβάνει τα τελευταία 24ωρα ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Το Ιράν δεν έχει πρόθεση να διαπραγματευτεί, αλλά να συνεχίσει την αντίσταση», είπε ο κ. Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση. «Κάποιες φορές, μπορεί να διαβιβάζονται μηνύματα (…) αλλά αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σε καμιά περίπτωση ούτε διάλογος, ούτε διαπραγμάτευση», επέμεινε. Από πλευράς ΗΠΑ, το ότι γίνεται «λόγος για διαπραγματεύσεις τώρα ισοδυναμεί με παραδοχή ήττας», πάντα όπως το βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

«Κόλαση»

Νωρίτερα χθες, ο Λευκός Οίκος διεμήνυσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση, αν η Τεχεράνη κάνει εσφαλμένο απολογισμό». Αν το Ιράν αρνείται να κατανοήσει πως πλέον έχει «ηττηθεί στρατιωτικά», ο Αμερικανός πρόεδρος θα διατάξει να «χτυπηθεί πιο σκληρά παρά ποτέ», είπε στον Τύπο η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες κατά δημοσιεύματα του Τύπου έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο προσπαθειών για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε πριν από σχεδόν έναν μήνα, βάζοντας φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή και απειλεί την παγκόσμια οικονομία.

Χωρίς όμως κάποια σημαντική πρόοδο ως τώρα

Χθες το απόγευμα το Press TV, η αγγλόφωνη υπηρεσία της κρατικής τηλεόρασης, ανέφερε πως το Ιράν απέρριψε «αμερικανική πρόταση» για να σιγήσουν τα όπλα. Αν και η πληροφορία αυτή μεταδόθηκε κι από άλλα ιρανικά ΜΜΕ, δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Κατά δημοσιεύματα σε αμερικανικά και ισραηλινά ΜΜΕ, η αμερικανική πρόταση αναλύεται σε δεκαπέντε σημεία, αμερικανικές αξιώσεις που διατυπώνονται για πρώτη φορά, αφότου άρχισε η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, στις 28 Φεβρουαρίου.

Φέρεται να διαβιβάστηκε στο Ιράν μέσω Πακιστάν, που διατηρεί σχέσεις και με τις δυο χώρες, σύμφωνα με δυο Πακιστανούς αξιωματούχους.

Το Ιράν θέλει να «βάλει τέλος στον πόλεμο με τους δικούς του όρους», είπε από την πλευρά του ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αραγτσί.

«Ηνία»

Μολονότι ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει πως γίνονται διαπραγματεύσεις, δεν έχει αποκαλυφθεί ποιοι είναι οι Ιρανοί ηγέτες που συμμετέχουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε προχθές Τρίτη, στον Λευκό Οίκο, τα ονόματα του ειδικού απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ, του αντιπροέδρου του, Τζέι Ντι Βανς, και του υπουργού Εξωτερικών του, Μάρκο Ρούμπιο, με αυτή τη σειρά.

Δεν είναι σε αυτό το στάδιο σαφές «ποιος, στο ιρανικό σύστημα, κρατά στ’ αλήθεια στα χέρια του τα ηνία», παρατήρησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκιγιόμ Λασκονζαριάς, του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή στην περιοχή, αυτή τη στιγμή ο αμερικανικός στόχος μοιάζει να είναι να εξασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός, προτού διεξαχθούν συνομιλίες που θα επέτρεπαν και στη μια και στην άλλη πλευρά να «διεκδικήσουν τη νίκη» και να αποφύγουν οποιαδήποτε ταπείνωση.

Ακόμα όμως τα πράγματα βρίσκονται στο στάδιο «πριν από τις διαπραγματεύσεις», μοιάζει να «δοκιμάζεται τι θα ήταν αποδεκτό», σύμφωνα με τον κ. Λασκονζαριάς.

Την ώρα που αναφέρονται από τον αμερικανικό Τύπο μετακινήσεις χιλιάδων στρατιωτικών προς την περιοχή του Κόλπου, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε πως οι «εχθροί» της Ισλαμικής Δημοκρατίας πιθανόν ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε εισβολή σε κάποιο από τα νησιά της στον Κόλπο.

Σε περίπτωση αμερικανικής χερσαίας εισβολής, το Ιράν θα ανοίξει «νέο μέτωπο», σε άλλο στενό-κλειδί για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, όπως προειδοποίησε πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Tasnim στον στρατό.

«Ο πόλεμος είναι πλέον εκτός ελέγχου», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας ανησυχία για «πλημμύρα ανθρώπινων δεινών» στην περιοχή και πολύ πέρα από αυτή.

«Κλειστά για τους εχθρούς τα Στενά»

Τα πλήγματα των αντιμαχόμενων πλευρών συνεχίζονται ασταμάτητα. Το ιρανικό πολεμικό ναυτικό ανακοίνωσε ότι πύραυλοι που εκτόξευσε ανάγκασαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln να «αλλάξει θέση». Ο αμερικανικός στρατός δεν το επιβεβαίωσε.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν χθες επιθέσεις εναντίον του βόρειου και του κεντρικού Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ. Σήμερα, νέα ομοβροντία πυραύλων τραυμάτισε -ελαφρά κατά τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών- έξι κατοίκους της Καφρ Κάσεμ, αραβικής πόλης στο κεντρικό Ισραήλ.

Χθες αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και στο Μπαχρέιν έγιναν στόχοι και δεξαμενή καυσίμων πήρε φωτιά στο Κουβέιτ.

Σήμερα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές «ευρείας κλίμακας», ιδίως στην Ισφαχάν του Ιράν – όπως κάθε βράδυ τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες.

Οι χώρες του Κόλπου κάλεσαν την Τεχεράνη να σταματήσει τα πλήγματά της και να τους καταβάλει πολεμικές επανορθώσεις, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στις υπηρεσίες του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Η διεθνής προσοχή παραμένει επικεντρωμένη στα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, ο αποκλεισμός του οποίου από την Τεχεράνη τις τελευταίες σχεδόν τέσσερις εβδομάδες απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου κι επιβράδυνε την παγκόσμια δραστηριότητα.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αραγτσί, είπε χθες πως τα Στενά παραμένουν «κλειστά μόνο για τους εχθρούς» της Τεχεράνης.

Το Ισραήλ στο μεταξύ κλιμακώνει την επίθεσή του στον Λίβανο, ειδικά στον νότιο τομέα του, όπου ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέει πως ο στρατός του θα μεγεθύνει την «ουδέτερη ζώνη» και θα «απομακρύνει την απειλή» του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Αφότου ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν σκοτώσει πάνω από 1.100 ανθρώπους και έχουν ξεριζώσει ένα εκατομμύριο και πλέον, σύμφωνα με τις Αρχές.