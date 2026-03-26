Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά χθες, Τετάρτη, 25/3 πως το Ιράν συζητά πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, παρότι ο ισχυρισμός αυτός διαψεύστηκε από την Τεχεράνη, κάτι που οφείλεται, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, στο ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι στους οποίους έχει ανατεθεί να «διαπραγματευτούν» φοβούνται ότι θα «τους σκοτώσουν οι δικοί τους».

«Διαπραγματεύονται, θέλουν αληθινά να κλείσουν συμφωνία. Αλλά φοβούνται να το πουν, διότι αν το κάνουν θα τους σκοτώσουν οι δικοί τους», επεσήμανε ο ένοικος του Λευκού Οίκου, απευθυνόμενος σε κοινοβουλευτικούς των Ρεπουμπλικάνων.

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αραγτσί δήλωσε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω διαμεσολαβητών «δεν σημαίνει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ».

«Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί, αλλά θα συνεχίσει να αντιστέκεται» είπε ο Αραγτσί μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, αναφερόμενος στις συνομιλίες που επικαλείται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δύο ημέρες, τις οποίες όμως διαψεύδει η Τεχεράνη.

«Το να μιλάμε τώρα για διαπραγματεύσεις θα ισοδυναμούσε με την παραδοχή ήττας», τόνισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών. «Η Ισλαμική Δημοκρατία θέλει να τερματίσει τον πόλεμο με τους δικούς της όρους, έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ» πρόσθεσε.

Ο Αραγτσί επεσήμανε επίσης ότι το Στενό του Oρμούζ, μια στρατηγική θαλάσσια οδός, είναι «κλειστό μόνο στους εχθρούς»

«Το πέρασμα, από τη δική μας σκοπιά, δεν είναι εντελώς κλειστό. Είναι κλειστό μόνο στους εχθρούς», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει «κανένας λόγος να επιτραπεί η διέλευση των πλοίων των εχθρών μας και των συμμάχων τους». «Ο ιρανικός στρατός έχει ήδη εγγυηθεί ασφαλή διέλευση στα πλοία των φίλων χωρών», τόνισε.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν πάνω από τα «δυο τρίτα» των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν «προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα» των ιρανικών δυνατοτήτων παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων, καθώς και των ιρανικών ναυπηγείων, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη αμερικανός ανώτερος αξιωματικός.

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν, κι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει», ανέφερε μέσω X ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει «το 92%» του ιρανικού στόλου. Η Τεχεράνη έχει «απολέσει τη δυνατότητα να προβάλλει (…) τη ναυτική ισχύ της και την επιρροή της στην περιφέρεια και σε όλο τον κόσμο», είπε.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύονται από το Ιράν παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση, διαβεβαίωσε ακόμη ο ανώτερος αξιωματικός, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ ελέγχουν «τους αιθέρες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πριν από σχεδόν έναν μήνα, την 28η Φεβρουαρίου, εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες του και στρατιωτικές υποδομές του. Έκτοτε, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 10.000 στόχους, πάντα σύμφωνα με τον ναύαρχο Κούπερ.