Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να «αποδεκατίζουν» το ιρανικό καθεστώς, δηλώνει η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η επιχείρηση «Epic Fury» αποτέλεσε «θριαμβευτική στρατιωτική επιτυχία», αναφέρει, με την καταστροφή «περισσότερων από 9.000 εχθρικών στόχων». Οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει μέχρι σήμερα περισσότερα από 140 ιρανικά σκάφη.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, η Καρολάιν Λέβιτ είναι κατηγορηματική: Λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί την ειρήνη, αλλά αν το Ιράν δεν αποδεχτεί την ήττα του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ «θα διασφαλίσει ότι θα δεχθεί ακόμη πιο σκληρά πλήγματα από οποιαδήποτε στο παρελθόν».

Προσθέτει: «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση. Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει ξανά λάθος υπολογισμό».

Η Λέβιτ τόνισε ότι «οι στρατιωτικές μας προσπάθειες γίνονται όλο και πιο επιτυχημένες με κάθε μέρα που περνά» και ότι οι ΗΠΑ αποδυναμώνουν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη των βασικών στόχων της Επιχείρησης Epic Fury», προσθέτοντας ότι 25 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου οι ΗΠΑ είναι «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν έχουν «συντριβεί», υπογράμμισε και πως το καθεστώς αναζητά μια «διέξοδο».

Η Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε επίσης ότι η τελευταία λανθασμένη εκτίμηση του Ιράν είχε σοβαρό κόστος, καθώς – όπως ανέφερε – η χώρα έχασε ανώτερα στελέχη της ηγεσίας της, καθώς και σημαντικό μέρος του ναυτικού, της αεροπορίας και της αντιαεροπορικής της άμυνας.

Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα οφείλεται στο γεγονός ότι η ιρανική ηγεσία δεν κατανόησε την κατάσταση.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και ότι δεν προτίθεται να αναφερθεί στις «λεπτομέρειες» των διαπραγματεύσεων.

Στην ενημέρωση Τύπου, επέκρινε τα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης σχετικά με «υποθετικά σχέδια».

Πρόσθεσε πως αν και «υπάρχουν στοιχεία αλήθειας» στο σχέδιο 15 σημείων που έχει δημοσιοποιηθεί, δεν είναι όλες οι λεπτομέρειες που έχουν αναφερθεί από τον Τύπο «απολύτως αληθινές».

Τι είπε για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Απαντώντας σε ερώτηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ανέφερε πως δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ «εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση» «όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Είπε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει λάβει «μια σειρά μέτρων» – μεταξύ των οποίων η συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) για τον συντονισμό της διάθεσης 400 εκατομμυρίων επιπλέον βαρελιών.

Παράλληλα, ρωτήθηκε εάν ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν θα έχει ολοκληρωθεί έως την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στις 14 και 15 Μαΐου.

«Όπως έχω πει, πάντα υπολογίζαμε περίπου τέσσερις έως έξι εβδομάδες, οπότε μπορείτε να κάνετε τους υπολογισμούς σας» δήλωσε.

Η Λέβιτ ρωτήθηκε επίσης για την πιθανότητα διεξαγωγής απευθείας συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν και απάντησε «ότι καμία εικασία δεν πρέπει να θεωρείται επίσημη μέχρι να υπάρξει ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο».