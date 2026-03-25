Το Ιράν δεν σχεδιάζει να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σκοπεύει να συνεχίσει τις μάχες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, την Τετάρτη (25/03), την ώρα που ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Προς το παρόν, η πολιτική μας είναι η συνέχιση της αντίστασης», δήλωσε ο Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας: «Δεν σκοπεύουμε να διαπραγματευτούμε, μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις. Το να μιλάμε τώρα για διαπραγματεύσεις είναι μια παραδοχή ήττας», τόνισε.

Την Τετάρτη, ο Λευκός Οίκος απείλησε να «εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν εάν δεν διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ. «Οι συνομιλίες συνεχίζονται και είναι παραγωγικές», δήλωσε, μάλιστα, η υπεύθυνη Τύπου Καρολάιν Λέβιτ.

Πακιστανοί αξιωματούχοι δήλωσαν νωρίτερα ότι το Ισλαμαμπάντ είχε διαβιβάσει στην Τεχεράνη ένα αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων για να σταματήσει τις μάχες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Μιλώντας για το αμερικανικό σχέδιο, ο Αραγτσί δήλωσε: «Αυτό παρουσιάστηκε με τη μορφή διαφόρων ιδεών, οι οποίες έχουν όλες διαβιβαστεί στους ανώτερους αξιωματούχους της χώρας». Τόνισε επίσης ότι μηνύματα «ανταλλάσσονται μέσω φιλικών χωρών ή μέσω ορισμένων διαφορετικών ατόμων», αλλά επέμεινε ότι «αυτό δεν ονομάζεται ούτε διάλογος ούτε διαπραγμάτευση».

«Σε αυτόν τον πόλεμο, δείξαμε στον κόσμο ότι κανείς δεν μπορεί να προκαλέσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Στην πραγματικότητα, δημιουργήσαμε μια ασπίδα ασφαλείας για τον εαυτό μας, ώστε όλος ο κόσμος να καταλάβει ότι η πρόκληση και το παιχνίδι με τα συμφέροντα της χώρας μας έχει βαριές συνέπειες».