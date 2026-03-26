Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν αιφνιδιάστηκε από τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, καθώς η δημοσιοποίηση της λίστας απαιτήσεων του Λευκού Οίκου προς την Τεχεράνη, είχε ήδη αποκαλύψει το πλαίσιο της αμερικανικής στρατηγικής.

Στο παρελθόν, το Ισραήλ βρισκόταν σε μεγάλο βαθμό μόνο του στην πρώτη γραμμή απέναντι στο Ιράν, καταφέρνοντας κατά καιρούς να εξασφαλίσει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων εταίρων, αλλά αποκλειστικά στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Άλλα κρίσιμα θέματα για το Ισραήλ, όπως οι βαλλιστικοί πύραυλοι και οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στον Λίβανο, την Υεμένη και άλλες περιοχές, δεν είχαν ποτέ ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο διεθνών απαιτήσεων προς το καθεστώς των αγιατολάχ.

Η κατάσταση αυτή άλλαξε με το έγγραφο απαιτήσεων του Ντόναλντ Τραμπ. Η πρόταση του Αμερικανού προέδρου αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τη θέση του Ισραήλ. Εφόσον η Ουάσινγκτον επιμείνει σε όλους τους όρους της και δεν υπάρχει λόγος να πιστεύεται το αντίθετο, αυτό θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με πλήρη συνθηκολόγηση του Ιράν και θα αποτελούσε σημαντική νίκη για το Ισραήλ.

Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θεωρεί πιθανό το Ιράν να αποδεχτεί αυτούς τους όρους και εκτιμά ότι η τελική έκβαση θα κριθεί στο πεδίο της μάχης, σύμφωνα με την Jerusalem Post. Παρά ταύτα, το επίπεδο συντονισμού μεταξύ του ίδιου και του Ντόναλντ Τραμπ είναι τόσο υψηλό, ώστε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίζεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, διατεθειμένος να επιτρέψει στον Αμερικανό πρόεδρο να δοκιμάσει τη δική του προσέγγιση χωρίς παρεμβάσεις. Άλλωστε, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει περιορισμούς που το Ισραήλ δεν έχει, όπως η εσωτερική αντιπολίτευση στον πόλεμο και ευρύτερες παγκόσμιες οικονομικές παράμετροι.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που προκύπτουν από τις συζητήσεις ασφαλείας στο Ισραήλ, δεν υπάρχει κανένα σενάριο κατά το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ θα αποσυρθούν, αφήνοντας το Ιράν να περάσει υπό την επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας και να αποτελέσει πεδίο εκμετάλλευσης για αυτές. Αντιθέτως, από την οπτική του Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι αυτές που θα αποκομίσουν τα οφέλη από την εκστρατεία κατά του Ιράν.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επίσης καταφέρει να ευθυγραμμίσει όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες με τις ισραηλινές θέσεις σχετικά με τους πυραύλους και τις δυνάμεις-πληρεξούσιους, αλλά και άλλες χώρες, πολλές από τις οποίες στο παρελθόν διατηρούσαν ουδέτερη στάση. Κεντρικό ρόλο μεταξύ αυτών διαδραματίζουν τα κράτη του Κόλπου, τα οποία πλέον συγκαταλέγονται στις ισχυρότερες φωνές που καλούν την Ουάσινγκτον να μην προχωρήσει σε συμβιβασμούς με το Ιράν στα συγκεκριμένα ζητήματα, με το Ισραήλ να αποτελεί μία μόνο από τις χώρες που υποστηρίζουν αυτή τη γραμμή.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα σενάριο που βρίσκεται εντός των δυνατοτήτων, παρότι δεν περιλαμβάνεται ρητά στη λίστα απαιτήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια εβδομάδα, το Ιράν εισήγαγε νέο τραπεζογραμμάτιο αξίας 10 εκατομμυρίων ριάλ, το οποίο αντιστοιχεί σε λίγο λιγότερο από 24 σέκελ, γεγονός που καταδεικνύει το βάθος της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.

Ο πόλεμος έχει επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση, με ένα καθεστώς που ήδη δυσκολεύεται να χρηματοδοτήσει τους Φρουρούς της Επανάστασης και τους κρατικούς θεσμούς να μην αναμένεται να ανακάμψουν σύντομα, ακόμα και μετά το τέλος των συγκρούσεων. Οι σοβαρές ελλείψεις νερού και η διατάραξη του εμπορίου επιβαρύνουν επιπλέον την κατάσταση.

Ακόμα και στην περίπτωση άρσης των κυρώσεων, η κατάσταση δεν εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί σε βαθμό που να εξασφαλίζει τη σταθεροποίηση της χώρας. Από αυτό το σημείο και έπειτα, πολλά εξαρτώνται από τον ίδιο τον ιρανικό λαό. Εάν επανεκκινήσουν οι διαδηλώσεις, ενδεχομένως με εναέρια υποστήριξη από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αποκλείεται να ακολουθήσει αλλαγή καθεστώτος, αν όχι άμεσα, τότε στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.