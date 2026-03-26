Ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Αλιρεζά Τανγκσιρί, σκοτώθηκε σε πλήγμα στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Αλιρεζά Τανγκσιρί ήταν υπεύθυνος για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα πιο στρατηγικά σημεία παγκοσμίως για τη ναυσιπλοΐα και το διεθνές εμπόριο ενέργειας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, εφόσον επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να έχει σημαντικές γεωπολιτικές επιπτώσεις, όπως τονίζει το Times of Israel.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη αντίδραση ή επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν σχετικά με τον φερόμενο θάνατο του Ιρανού διοικητή. Παράλληλα, ούτε ο ισραηλινός στρατός έχει προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο για το περιστατικό ή για πιθανή εμπλοκή σε πλήγμα στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε προηγούμενα περιστατικά και αναφορές, ιρανικές αρχές έχουν διαψεύσει παρόμοιους ισχυρισμούς περί θανάτου του Αλιρεζά Τανγκσιρί, χαρακτηρίζοντάς τους ως αβάσιμους και προϊόν παραπληροφόρησης. Ωστόσο, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τη συγκεκριμένη πληροφορία.

Το Ισραήλ αφαίρεσε Αραγτσί και Γαλιμπάφ από τον κατάλογο των Ιρανών που θέλει να εξουδετερώσει

Το Ισραήλ αφαίρεσε τα ονόματα του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, και του προέδρου του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, από τον κατάλογο των Ιρανών αξιωματούχων που θέλει να εξουδετερώσει, αφού το Πακιστάν ζήτησε από τις ΗΠΑ να μην στοχοθετηθούν, όπως δήλωσε Πακιστανός αξιωματούχος στο Reuters.

«Οι Ισραηλινοί είχαν τις συντεταγμένες τους και ήθελαν να τους εξουδετερώσουν, εμείς είπαμε στις ΗΠΑ ότι, αν εξουδετερωθούν και αυτοί, τότε δεν θα υπάρχει κανείς για να συνομιλήσουν, οπότε οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους Ισραηλινούς να υποχωρήσουν», επεσήμανε ο αξιωματούχος.

Το υπουργείο Εξωτερικών και ο στρατός του Πακιστάν δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Η εφημερίδα Wall Street Journal ήταν η πρώτη που ανέφερε ότι οι δύο Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αφαιρεθεί προσωρινά από τον κατάλογο του Ισραήλ με τους αξιωματούχους που θέλει να εξουδετερώσει, καθώς διερευνούν ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες. «Αραγτσί και Γαλιμπάφ έχουν αφαιρεθεί από τον κατάλογο για τέσσερις ή πέντε ημέρες», σημείωσε η WSJ επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, αν και δεν αναφέρθηκε στην εμπλοκή του Πακιστάν.

Πακιστάν, Αίγυπτος και Τουρκία διαδραματίζουν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Το Ισλαμαμπάντ έχει διατηρήσει άμεση επαφή τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με την Τεχεράνη σε μια περίοδο κατά την οποία αυτοί οι δίαυλοι έχουν παγώσει για τις περισσότερες άλλες χώρες. Επιπλέον θεωρείται πιθανός χώρος για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το Ιράν εξετάζει ένα αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου το οποίο του παραδόθηκε μέσω του Πακιστάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι το Ιράν επιδιώκει απελπισμένα τη σύναψη συμφωνίας, όμως ο Αραγτσί δηλώνει ότι η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση, όμως δεν σκοπεύει να έχει διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.