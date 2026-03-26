Το Ισραήλ αφαίρεσε τα ονόματα του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του προέδρου του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ από τον κατάλογο των Ιρανών αξιωματούχων που θέλει να εξουδετερώσει, αφού το Πακιστάν ζήτησε από τις ΗΠΑ να μην στοχοθετηθούν, δήλωσε Πακιστανός αξιωματούχος στο Reuters.

«Οι Ισραηλινοί είχαν τις συντεταγμένες τους και ήθελαν να τους εξουδετερώσουν, εμείς είπαμε στις ΗΠΑ ότι αν εξουδετερωθούν και αυτοί, τότε δε θα υπάρχει κανείς για να συνομιλήσουν, οπότε οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους Ισραηλινούς να υποχωρήσουν», επεσήμανε ο αξιωματούχος.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Αμπού Ντάμπι μετά την πτώση συντριμμιών στον οδικό άξονα Σουειχάν από πύραυλο που αναχαιτίστηκε, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο Τύπου των ΗΑΕ.

Το ίδιο πρόσθεσε ότι άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και ότι κάποια οχήματα υπέστησαν ζημιές.