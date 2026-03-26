Το Πεντάγωνο επεξεργάζεται στρατιωτικές επιλογές για ένα «τελικό πλήγμα» στο Ιράν, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμα και τη χρήση χερσαίων δυνάμεων, καθώς και μια εκτεταμένη εκστρατεία βομβαρδισμών, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ και δύο πηγές με γνώση των εξελίξεων.

Η σημασία των εξελίξεων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς μια δραματική στρατιωτική κλιμάκωση καθίσταται πιο πιθανή, εάν δεν σημειωθεί πρόοδος στις διπλωματικές συνομιλίες και ειδικότερα εάν παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια συντριπτική επίδειξη ισχύος για τον τερματισμό των συγκρούσεων θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση σε ειρηνευτικές συνομιλίες ή απλώς να δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ τη δυνατότητα να επικαλεστεί μια «νίκη».

Την ίδια στιγμή, το Ιράν διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της σύγκρουσης, ενώ πολλά από τα σενάρια που εξετάζονται ενδέχεται να οδηγήσουν σε παράταση και ένταση των εχθροπραξιών αντί για ένα άμεσο τέλος.

Σύμφωνα με συνεντεύξεις στο Axios, αξιωματούχοι και πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις περιγράφουν τέσσερις βασικές επιλογές «τελικού πλήγματος» που θα μπορούσε να επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ:

Εισβολή ή αποκλεισμός του νησιού Χαργκ, του βασικού κόμβου εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Εισβολή στο νησί Λάρακ, το οποίο ενισχύει τον έλεγχο του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και φιλοξενεί οχυρά, επιθετικά σκάφη και ραντάρ παρακολούθησης.

Κατάληψη του στρατηγικού νησιού Αμπού Μούσα και δύο μικρότερων νησιών κοντά στη δυτική είσοδο των Στενών, τα οποία ελέγχονται από το Ιράν, αλλά διεκδικούνται και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παρεμπόδιση ή κατάσχεση πλοίων που εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο στην ανατολική πλευρά των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός έχει καταρτίσει σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις βαθιά στο εσωτερικό του Ιράν, με στόχο την εξασφάλιση εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκεται θαμμένο σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, αντί για μια τόσο σύνθετη και επικίνδυνη επιχείρηση, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιλέξουν εκτεταμένα αεροπορικά πλήγματα στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να αποτρέψουν την πρόσβαση της Τεχεράνης στο υλικό.

Μέχρι στιγμής, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για την υλοποίηση κάποιου από αυτά τα σενάρια, ενώ αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χαρακτηρίζουν τις πιθανές χερσαίες επιχειρήσεις ως «υποθετικές». Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε κλιμάκωση, εάν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν αποδώσουν άμεσα αποτελέσματα.

Σε πρώτο στάδιο, θα μπορούσε να εφαρμόσει την απειλή του για βομβαρδισμό μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να έχει ήδη προειδοποιήσει για μαζικά αντίποινα σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο.

Στο μεταξύ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να πλήξει «πιο σκληρά από ποτέ», εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Όπως δήλωσε: «Ο πρόεδρος δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση. Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει ξανά λάθος υπολογισμό… οποιαδήποτε βία πέρα από αυτό το σημείο θα οφείλεται στο ότι το ιρανικό καθεστώς αρνείται να καταλήξει σε συμφωνία».

Την ίδια ώρα, ενισχύσεις αναμένονται στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων μοιρών μαχητικών αεροσκαφών και χιλιάδων στρατιωτών. Μία εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών αναμένεται να φτάσει εντός της εβδομάδας, ενώ μία ακόμα βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη. Παράλληλα, δόθηκε εντολή στο επιτελείο της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας να αναπτυχθεί στην περιοχή μαζί με ταξιαρχία πεζικού που αριθμεί αρκετές χιλιάδες στρατιώτες.

Από την πλευρά του Ιράν, αξιωματούχοι δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την πρωτοβουλία διαπραγματεύσεων του Ντόναλντ Τραμπ και τη θεωρούν πρόσχημα για αιφνιδιαστικές επιθέσεις. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι οι ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν πως «οι εχθροί του Ιράν, με την υποστήριξη χώρας της περιοχής, προετοιμάζουν επιχείρηση για την κατάληψη ενός από τα νησιά του Ιράν», αφήνοντας να εννοηθεί αναφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη διεκδίκηση του Αμπού Μούσα.

Όπως πρόσθεσε, «όλες οι κινήσεις του εχθρού βρίσκονται υπό την παρακολούθηση των ενόπλων δυνάμεών μας. Αν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, όλες οι ζωτικής σημασίας υποδομές αυτής της περιφερειακής χώρας θα αποτελέσουν στόχο απεριόριστων και αδιάκοπων επιθέσεων».

Τέλος, σύμφωνα με πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες έναρξης διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία συνεχίζουν να επιχειρούν τη διοργάνωση συνάντησης μεταξύ των δύο πλευρών. Αν και το Ιράν απέρριψε την αρχική λίστα απαιτήσεων των ΗΠΑ, δεν απέκλεισε πλήρως το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων.

«Το πρόβλημα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Οι διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί», ανέφερε η ίδια πηγή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «οι μεσολαβητές δεν έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειες».