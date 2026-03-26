Ο Αλιρέζα Τανγκσίρι, διοικητής των ναυτικών δυνάμεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, είναι η τελευταία υψηλόβαθμη στρατιωτική προσωπικότητα του Ιράν που έγινε στόχος του Ισραήλ στο πλαίσιο των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν που διαρκούν έναν μήνα.

Ο Τανγκσίρι ηγούνταν της επιτυχημένης προσπάθειας του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας σοβαρή οικονομική αναστάτωση σε παγκόσμιο επίπεδο και αυξάνοντας το κόστος της εκστρατείας κατά του Ιράν για τις ΗΠΑ, σύμμαχο του Ισραήλ στον πόλεμο. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Τανγκσίρι σε αεροπορική επιδρομή την Πέμπτη. Το Ιράν δεν έχει σχολιάσει το γεγονός.

Δεν είναι αμέσως σαφές ποια επίδραση θα είχε ο θάνατος του Τανγκσίρι στη στρατηγική του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα επιτρέψει τη διέλευση «μη εχθρικών» πλοίων μέσω της στενής θαλάσσιας οδού.

Ο Τανγκσίρι επόπτευε τις δοκιμές drones και πυραύλων κρουζ του ναυτικού, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το οποίο του επέβαλε κυρώσεις το 2019 και ξανά το 2023. Επίσης, προήδρευε του διοικητικού συμβουλίου μιας εταιρείας που κατασκεύαζε και δοκίμαζε drones για το ναυτικό, ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών. Η ικανότητα του Ιράν να ελέγχει τη διέλευση μέσω των Στενών έχει καταστεί δυνατή, εν μέρει, χάρη στη χρήση επιθετικών drones, σημειώνουν οι New York Times.

Ο Τανγκσίρι είχε αναδειχθεί σε ενεργό φωνή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες εβδομάδες. Χρησιμοποιούσε τον λογαριασμό του στο X για να δίνει ενημερώσεις σχετικά με τα πλοία στα οποία το Ιράν είχε αρνηθεί τη διέλευση από τα Στενά, να απειλεί εγκαταστάσεις πετρελαίου που συνδέονται με τις ΗΠΑ και να προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην επιτεθούν στο νησί Χαργκ, τον κύριο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν.

Ο ίδιος επιλέχθηκε για να ηγηθεί της ναυτικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης από τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το 2018, και ήταν γνωστός για τις επιθετικές δηλώσεις του με τις οποίες διεκδικούσε την ιρανική κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ. Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή κατά την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας εναντίον του Ιράν τον περασμένο μήνα.

Νετανιάχου: «Είχε αίμα στα χέρια του»

Εντωμεταξύ, λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση από το Ισραήλ της εξόντωσής του, ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο επικεφαλής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, «είχε αίμα στα χέρια του».

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον ίδιο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε: «Συνεχίζουμε να πλήττουμε με ισχύ τους στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν».

«Την περασμένη νύχτα, εξοντώσαμε τον διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ αίμα στα χέρια του και ήταν επίσης εκείνος που ηγήθηκε του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.