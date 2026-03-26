Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με το Ισλαμαμπάντ να διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή.

Ο Νταρ, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, χαρακτήρισε τις εικασίες περί «ειρηνευτικών συνομιλιών» ως «περιττές», διευκρινίζοντας: «Στην πραγματικότητα, πραγματοποιούνται έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων που μεταφέρονται από το Πακιστάν».

Συμπλήρωσε ακόμη ότι «σε αυτό το πλαίσιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταθέσει 15 σημεία, τα οποία εξετάζονται από το Ιράν. Αδελφικές χώρες όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος, μεταξύ άλλων, στηρίζουν επίσης αυτή την πρωτοβουλία», όπως έγραψε στην πλατφόρμα X, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία της Τουρκίας.

Οι δηλώσεις του Νταρ αποτελούν την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση από το Ισλαμαμπάντ ότι το Πακιστάν διαδραματίζει ρόλο διευκόλυνσης στη διαδικασία, αναφέρει το Times of Israel.

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει την προηγούμενη ημέρα στο AFP ότι το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών είχε «διαβιβαστεί στο Ιράν μέσω του Πακιστάν», ωστόσο μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να τοποθετηθούν δημόσια.

Το Ισλαμαμπάντ θεωρείται κατάλληλος ενδιάμεσος, λόγω των μακροχρόνιων σχέσεών του τόσο με το γειτονικό Ιράν όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και του δικτύου επαφών που διαθέτει στην ευρύτερη περιοχή.

Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ και ο Ισάκ Νταρ βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με ανώτερους αξιωματούχους της ιρανικής κυβέρνησης, καθώς και με συμμάχους στον Κόλπο, με κυριότερη τη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, συμμετέχει ενεργά στις διπλωματικές προσπάθειες και, σύμφωνα με αξιωματούχους, είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη Κυριακή.

Από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διέψευσε την ύπαρξη «διαπραγματεύσεων» με την αμερικανική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μέσω «φιλικών χωρών».

«Προς το παρόν, η πολιτική μας είναι η συνέχιση της αντίστασης», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση. «Δεν σκοπεύουμε να διαπραγματευτούμε, μέχρι στιγμής, δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις».