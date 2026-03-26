Πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον στρατό του Κουβέιτ καταγράφουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας, μία ημέρα μετά από επίθεση με drone που έπληξε δεξαμενή καυσίμων στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα από το χτύπημα, ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC ότι το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση πως μεγάλες και κρίσιμες υποδομές στον Κόλπο εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνδυνο.

Την Πέμπτη το πρωί, ο υπουργός Άμυνας του Κουβέιτ επισκέφθηκε το αεροδρόμιο προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση στο σημείο της επίθεσης, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, δημοσιεύοντας παράλληλα και σχετικές εικόνες από την επίσκεψη.