Ο Ντόναλντ Τραμπ «χρέωσε» για ακόμη μία φορά στον Πιτ Χέγκσεθ τον πόλεμο στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας πιέζει για να συνεχιστεί ο πόλεμος.

«Ξέρετε, οι μόνοι δύο που απογοητεύτηκαν αρκετά -δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά πρέπει- είναι ο Πιτ και ο στρατηγός Ρέιζιν Κέιν», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, σε συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο.

«Ο Πιτ δεν θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος», πρόσθεσε στη συνέχεια, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Οι παραπάνω δηλώσεις προβληματίζουν τους αναλυτές και όχι μόνο, καθώς γίνονται σε μία χρονική συγκυρία, όπου διάφοροι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο αμερικανικός στρατός θα εγκλωβιστεί στο Ιράν, επειδή δεν υπάρχει σχέδιο.

Επίσης, ταυτόχρονα φέρεται να διεξάγονται και διαπραγματεύσεις, με την αμερικανική πλευρά να υποστηρίζει ότι είναι επιτυχημένες μέχρι στιγμής, ενώ η ιρανική ισχυρίζεται ότι αναμένει χερσαία εισβολή στα νότια της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια μιας στρογγυλής τράπεζας της Ομάδας Εργασίας για την Ασφάλεια του Μέμφις στο Τενεσί, δήλωσε ότι ο υπουργός Άμυνας πίεσε για τον πόλεμο στο Ιράν.

«Πιτ, νομίζω ότι ήσουν ο πρώτος που μίλησε και είπες “ας το κάνουμε”, γιατί δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος ενώπιον δημοσιογράφων, με τον Χέγκσεθ να χαμογελάει αμήχανα.