Ο Πιτ Χέγκσεθ ήταν ο πρώτος υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης που υποστήριξε τον πόλεμο με το Ιράν, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας στρογγυλής τραπέζης της Ομάδας Εργασίας για την Ασφάλεια του Μέμφις στο Τενεσί

«Πιτ, νομίζω ότι ήσουν ο πρώτος που μίλησε και είπες “ας το κάνουμε”, γιατί δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος ενώπιον δημοσιογράφων, με τον υπουργό Άμυνας να χαμογελάει αμήχανα.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερία The Hill, ο Τραμπ έχει επαινέσει θερμά τον Χέγκσεθ, ο οποίος δημόσιαυπήρξε βασικός υποστηρικτής της στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου και έχει πλέον εισέλθει στην τέταρτη εβδομάδα της.

Σε συνεντεύξεις Τύπου στο Πεντάγωνο είχε μοιραστεί στους δημοσιογράφους τους στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ, όπως η εξάλειψη του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, της παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και του ναυτικού της χώρας. Έχει επίσης επιτεθεί επανειλημμένα στα Μέσα Ενημέρωσης για την κάλυψη κριτικών σχετικά με τον πόλεμο.

Την Πέμπτη, ο Χέγκσεθ αρνήθηκε να διευκρινίσει πότε οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να ολοκληρώσουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι «δεν θα θέλαμε να ορίσουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» και πρόσθεσε πως «βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο», ενώ ο Τραμπ θα λάβει την τελική απόφαση για το πώς θα ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

Αντιθέτως, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς, μακροχρόνιος επικριτής των ξένων επεμβάσεων, ήταν λιγότερο ενθουσιώδης για τον πόλεμο.

Το Bloomberg ανέφερε το Σαββατοκύριακο ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο μεγιστάνας των αμερικανικών Μέσων Ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ ήταν οι κύριες φωνές που ώθησαν τον Τραμπ να εμπλακεί στη διαμάχη, ενώ ο Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και η επικεφαλής του προσωπικού Σούζι Γουάιλς ήταν πιο επιφυλακτικοί.