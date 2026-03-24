Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνει με ξεκάθαρο τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ, καθώς διακρίνονται εκατοντάδες τάνκερ αγκυροβολημένα, με το θαλάσσιο πέρασμα να παραπέμπει σε «πάρκινγκ» πλοίων.

Χιλιάδες ναυτικοί είναι εγκλωβισμένοι περιμένοντας να λήξει ο πόλεμος ή να βρεθεί εναλλακτική διαδρομή, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 120-150 πετρελαιοφόρα είναι ακινητοποιημένα ή κινούνται με πολύ αργή ταχύτητα.

Εξάλλου, μετά την ανακοίνωση του Συμβουλίου Άμυνας του Ιράν για «πόντιση εκρηκτικών ναρκών», οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν απαγορεύσει στα πλοία την είσοδο στα στενά σημεία χωρίς συνοδεία ή ειδικό καθαρισμό.

📸Aerial view: Current situation in the Strait of Hormuz pic.twitter.com/jatWKVQsFR — News.Az (@news_az) March 24, 2026

Σημειώνεται, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στο Ιράν για να άρει το μπλόκο στα Στενά, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα εξαλείψει τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές ως αντίποινα.

Έκτοτε, φέρεται να ξεκίνησαν άμεσες συνομιλίες, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, είδηση που η ιρανική πλευρά αρνείται μέχρι στιγμής. Εντούτοις, η ανακοίνωση περί συνομιλιών συνέβαλε στη μείωση των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ημερών.

Επίσης, πηγές που μίλησαν στην ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth ανέφεραν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, κατά το αρχικό πλήγμα στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον περασμένο μήνα, συμφώνησε να υπάρξει ταχεία λήξη των εχθροπραξιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη.

Το ισραηλινό κανάλι Channel 12 σε ρεπορτάζ για τους όρους της κάθε πλευράς, μετέδωσε πως το Ιράν προθυμοποιείται να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αρκεί να λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα παραμείνουν υπό την κυριαρχία του, καθώς υπάρχει φόβος περαιτέρω κλιμάκωσης, μετά τις πληροφορίες για αποστολή χερσαίων αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Ωστόσο, αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι θεωρούν απίθανο το ενδεχόμενο το Ιράν να συμφωνήσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ σε οποιονδήποτε νέο γύρο διαπραγματεύσεων, που κατέρρευσαν στις 28 Φεβρουαρίου με τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.