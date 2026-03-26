Ο τραυματισμός του Τζέριαν Γκραντ δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό ενόψει της αναμέτρησης με τη Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague, καθώς τέθηκε νοκ άουτ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Οι «πράσινοι» μετράνε τρεις συνεχόμενες νίκες και θέλουν την τέταρτη για να κάνουν ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση μιας θέσης για τα play off, έχοντας απέναντί τους μια ομάδα με την οποία ισοβαθμούν.

Ο Εργκίν Αταμάν δύσκολα, όπως είπε ο ίδιος, θα έχει στη διάθεσή του τον Γκραντ καθώς υπέστη ρωγμώδες κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού και σίγουρα δεν υπολογίζει στον Ρογκαβόπουλο που τέθηκε νοκ άουτ με θλάση.

Ο Έλληνας φόργουορντ αποχώρησε λίγο πριν το τέλος της προπόνησης της Πέμπτης (26/3) λόγω ενοχλήσεων και οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού.

Πλην του αγώνα με τη Μονακό, ο Ρογκαβόπουλος θα απουσιάσει και από το ντέρμπι του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες μέρες.