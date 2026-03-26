Ο Κέντρικ Ναν έκανε δηλώσεις για το παιχνίδι με τη Μονακό και τόνισε πως ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι να μπει στα play off σε οποιαδήποτε θέση και από εκεί και πέρα η κατάκτηση της Euroleague.

Οι «πράσινοι» είναι ισόβαθμοι με τους Γάλλους και τους υποδέχονται την Παρασκευή (27/3) με στόχο την τέταρτη συνεχόμενη νίκη, με τον Αμερικανός γκαρντ να περιμένει και τη βοήθεια του κόσμου.

«Θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Έχουμε αποκτήσει δυναμική και επιστρέψαμε στην έδρα μας. Περιμένω πολλή ενέργεια εδώ μέσα. Η Μονακό είναι μια εξαιρετική ομάδα και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι», είπε αρχικά ο Ναν, στον οποίο επισημάνθηκε ότι η νίκη είναι υποχρεωτική.

«Είναι δύσκολο αλλά πιστεύω πως έχουμε πολύ καλή δυναμική αυτή τη στιγμή. Όλοι έχουν αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι τους και αυτή τη στιγμή δένουμε ως ομάδα, συγχρονιζόμαστε καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της σεζόν», σχολίασε ο Αμερικανός και αναφέρθηκε και στον στόχο του Παναθηναϊκού.

«Ο στόχος είναι μπούμε στα play off σε όποια θέση και αν είναι και αν τα καταφέρουμε μετά είναι ο τίτλος. Τώρα όμως έχουμε το παιχνίδι με τη Μονακό».