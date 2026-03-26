Υπάρχουν στιγμές που μια εταιρεία δεν «μιλά» μόνο με αριθμούς και έργα, αλλά με σύμβολα, εικόνες και αφηγήσεις που αγγίζουν πιο άμεσα την καθημερινή εμπειρία. Σε αυτή τη λογική, η ΔΕΗ επενδύει συστηματικά στην τέχνη, αντιμετωπίζοντάς την ως δύναμη εξέλιξης για όλους, ως έναν τρόπο να ανοίγουν νέοι δρόμοι έκφρασης και να δημιουργείται διάλογος με την κοινωνία.

Αυτή η φιλοσοφία παίρνει ξανά μορφή μέσα από τον ανοιχτό καλλιτεχνικό διαγωνισμό «Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη», που πραγματοποιείται για δεύτερη φορά και προσκαλεί δημιουργούς να φτιάξουν έργα εμπνευσμένα από την ιστορία της ΔΕΗ, τα 75 χρόνια διαδρομής της, τη σύγχρονη δυναμική της και τον ρόλο της στη ζωή μας.

Ο διαγωνισμός

Το open call διαρκεί από 12/02 έως 15/04 και όλες οι πληροφορίες για το θέμα, τους όρους συμμετοχής, τα βραβεία και τη διαδικασία υποβολής βρίσκονται εδώ.

Στο κάλεσμα της ΔΕΗ χωρούν ζωγραφική, γλυπτική, installations, μικρογλυπτική, φωτογραφία, video, street art, design, performance, νέα μέσα και κάθε σύγχρονη πρακτική που συνομιλεί με το παρόν και τις δυνατότητες της εποχής.

Πώς γίνεται η αξιολόγηση

Για τις ανάγκες του διαγωνισμού έχει συσταθεί επταμελής Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από διακεκριμένες προσωπικότητες της τέχνης και του πολιτισμού, ώστε η αξιολόγηση να στηρίζεται σε σαφή καλλιτεχνικά κριτήρια. Την Επιτροπή απαρτίζουν η Κατερίνα Γρέγου (Καλλιτεχνική Διευθύντρια Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης – ΕΜΣΤ), ο Γιώργος Κουμεντάκης (Συνθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΕΛΣ), ο Χριστόφορος Μαρίνος (Ιστορικός τέχνης – Επιμελητής έκθεσης), η Μαρία Μαυροειδή (Διευθύντρια Κλάδου Εταιρικής Κληρονομιάς & Μουσείου ΔΕΗ), η Έλενα Μαυρομιχάλη (Cultural Strategist – Σύμβουλος Πολιτιστικής Διαχείρισης), η Θούλη Μισιρλόγλου (Καλλιτεχνική Διευθύντρια MOMUS – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) και ο Γιώργος Τζιρτζιλάκης (Καθηγητής – Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

Τα έργα αξιολογούνται με βάση δύο βασικούς άξονες: την πρωτοτυπία του εικαστικού έργου κατά 50% και, κατά 50%, την έκφραση των αξιών της ΔΕΗ και την ευθυγράμμιση με την αισθητική της εταιρείας. Με άλλα λόγια, ο διαγωνισμός αναζητά ιδέες με προσωπική σφραγίδα, που συνομιλούν ουσιαστικά με την ταυτότητα, τη μνήμη και τη σύγχρονη εικόνα της ΔΕΗ.

Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τα 5 καλύτερα έργα, που θα βραβευτούν με το συνολικό ποσό των 20.000 ευρώ ενώ τα έργα που θα προκριθούν στην τελευταία φάση του διαγωνισμού θα φιλοξενηθούν σε μεγάλη έκθεση στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο.

Γιατί αυτή η πρωτοβουλία έχει σημασία

Η τέχνη, όταν είναι ανοιχτή και προσβάσιμη, λειτουργεί σαν κοινός τόπος συνάντησης. Δημιουργεί νέες ερωτήσεις, βάζει στο κάδρο όσα συχνά μένουν «αόρατα», δίνει σχήμα σε βιώματα που δεν χωρούν εύκολα σε λέξεις. Σε μια εποχή που οι μεγάλες αλλαγές περνούν μέσα από την ενέργεια, την τεχνολογία και τις ανάγκες της καθημερινότητας, ένα καλλιτεχνικό κάλεσμα με τέτοιο θέμα γίνεται πρόσκληση να δούμε αλλιώς την έννοια της εξέλιξης.