Με πνεύμα προσφοράς και όραμα για το αύριο, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος του “The Emerging Leader Program”, της πρωτοποριακής πρωτοβουλίας του CEO Clubs Greece που διοργανώνεται από τη Σχολή Ηγετικής Πρακτικής (The School of Leadership Practice), τον εκπαιδευτικό βραχίονα του οργανισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕT) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν 20 τελείοφοιτοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος ΔΕΤ, πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Μαρτίου 2026, στο ClubHouse του οργανισμού στη Μαρίνα Φλοίσβου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση του Club στην υποστήριξη της ανάπτυξης της νέας γενιάς, καθώς και την εξωστρέφεια του Τμήματος ΔΕΤ και την προσήλωσή του στη σύνδεση θεωρίας και πράξης.

Η φετινή διοργάνωση, η δεύτερη κατά σειρά, αναδεικνύει τη συνέχεια και τη συνέπεια μιας στρατηγικής συνεργασίας του Τμήματος ΔΕΤ ΟΠΑ και του CEO Clubs Greece. Επίσης, αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του Club για την επίτευξη θετικού κοινωνικού αντίκτυπου (social impact), στοχεύοντας στη μεταλαμπάδευση της συλλογικής «σοφίας» των μελών του στους πολλά υποσχόμενους ηγέτες του μέλλοντος. Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκεται η πεποίθηση ότι η ηγεσία δεν αποτελεί τίτλο ή θέση εξουσίας, αλλά μια νοοτροπία (mindset) που πρέπει να καλλιεργείται όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Το Πρόγραμμα “The Emerging Leader” διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές ακαδημαϊκές δράσεις και τα προγράμματα επιμόρφωσης, καθώς αποτελεί ένα εντατικό, βιωματικό coaching bootcamp. Η αξία της εμπειρίας ξεκινά ήδη από τη διαδικασία επιλογής, καθώς οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες περνούν από μια αυστηρή διαδικασία συνεντεύξεων με επιλεγμένα μέλη-CEOs του Club.

Καταξιωμένες προσωπικότητες από διαφορετικούς κλάδους της επιχειρηματικής κοινότητας, προσέφεραν μια ολιστική προσέγγιση στην ηγεσία και υλοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του διημέρου: Η κυρία Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια του CEO Clubs Greece, της SARGIA Partners και του Your Directors Club, εισήγαγε τους/τις συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες στις τέσσερις στήλες της προσωπικής ηγεσίας: αυτογνωσία, αυτοδιαχείριση, αυτοανάπτυξη και αυτοηγεσία. Η κυρία Πέγκυ Βελλιώτου, Partner & Head of People στην Advisory KPMG στην Ελλάδα, και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμήματος ΔΕΤ ΟΠΑ, εστίασε στη σημασία του προσωπικού storytelling, των διαγενεακών γεφυρών και της επίγνωσης γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Awareness). Τέλος, η κυρία Γκέρτη Φίλη, Partner της SARGIA Partners, καθοδήγησε τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στη δόμηση ενός αυθεντικού και επιδραστικού προσωπικού brand, απαραίτητου για τη διαφοροποίησή τους στην απαιτητική σύγχρονη αγορά εργασίας.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες αποκόμισαν πολλαπλά οφέλη, αναπτύσσοντας ισχυρότερη αυτοπεποίθηση και σαφήνεια γύρω από τις αξίες και τις ικανότητές τους, ενισχύοντας την επαγγελματική τους ετοιμότητα μέσω ενός εξατομικευμένου πλάνου ανάπτυξης, και αποκτώντας πρόσβαση σε ένα μοναδικό οικοσύστημα ηγεσίας την Ελλάδα. Το πρόγραμμα κορυφώθηκε με το CEO Exchange: Unfiltered Wisdom, έναν ανοιχτό διάλογο όπου επιλεγμένοι CEOs-μέλη του Club μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες επιτυχιών και προκλήσεων, προσφέροντας στους φοιτητές μια ρεαλιστική εικόνα του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου.

«Το Emerging Leader Program αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας να εξελισσόμαστε διαρκώς ως οργανισμός, δημιουργώντας πολλαπλασιαστική αξία για την ελληνική κοινωνία,» σημείωσε η κυρία Γεωργία Καρτσάνη. «Στο πλαίσιο του οράματός μας για αναπτυξιακή και υπεύθυνη ηγεσία, επιδιώκουμε να συνδυάσουμε τη γνώση των μελών μας με τη δυναμική της Γενιάς Z. Η επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας βασίζεται σε μια βαθιά διαδικασία συν-δημιουργίας, όπου το School of Leadership Practice, μέλη του CEO Clubs Greece, η SARGIA Partners και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος ΔΕΤ στο ΟΠΑ ένωσαν τις δυνάμεις τους για να γεφυρώσουν την απόσταση μεταξύ της ακαδημαϊκής γνώσης και αγοράς. Μαζί, διαμορφώνουμε το μέλλον που μας αξίζει, επενδύοντας στη δύναμη της συνεργασίας και στην καλλιέργεια θετικής και αναπτυξιακής ηγετικής νοοτροπίας στη νέα γενιά που θα μας διαδεχθεί».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Τμήματος ΔΕΤ, Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου, υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας για την φοιτητική κοινότητα: «Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει πραγματική αξία στους/στις τελειόφοιτους/ες φοιτητές/φοιτήτριες μας, επιτρέποντάς τους να ανακαλύψουν περαιτέρω τις ηγετικές τους δυνατότητες. Στο Τμήμα ΔΕΤ επενδύουμε ουσιαστικά σε συνεργασίες που ενισχύουν τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, προσφέροντας μία πλούσια παλέτα μαθησιακής εμπειρίας στους/στις φοιτήτριές μας. Η σύμπραξη με το CEO Clubs Greece, το οποίο ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετική συνδιοργάνωση, στοχεύει στην ανάπτυξη των ηγετών του αύριο στην Ελλάδα, εξοπλίζοντάς τους με τις γνώσεις και το mindset που απαιτούνται για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία».