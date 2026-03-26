Συνεχίζονται οι έρευνες στους Αμπελόκηπους για τον εντοπισμό του 35χρονου που επιτέθηκε με τσεκούρι σε δύο αστυνομικούς, τραυματίζοντας ευτυχώς ελαφρά τον έναν.

Ο 35χρονος είναι γιος γνωστής δημοσιογράφου και αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ φέρεται να λάμβανε και φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με τις «Αποκαλύψεις».

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 ανέφερε ότι ο άνδρας το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε απασχολήσει τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς φέρεται να είχε στείλει απειλητικά emails προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Έτσι, διατάχθηκε ο ακούσιος εγκλεισμός του και σήμερα δύο αστυνομικοί από το Α.Τ. Αμπελοκήπων μετέβησαν στο διαμέρισμα για να τον πάρουν.

Τότε, ο 35χρονος άρπαξε ένα τσεκούρι και τραυμάτισε ελαφρά τον ένα από τους δύο αστυνομικούς.

Έκτοτε, έχει διαφύγει και είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του.