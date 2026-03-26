Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενισχύει περαιτέρω το δυναμικό του με 45 νέες έκτακτες προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ μηνών. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών που προκάλεσε η επιζωοτία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.



Οι νέες θέσεις έρχονται να προστεθούν στις 49 προσλήψεις που προκηρύχθηκαν στις αρχές Μαρτίου για την ενίσχυση των κτηνιατρικών και εργαστηριακών δομών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά την κάλυψη θέσεων στις Γενικές Διευθύνσεις Κτηνιατρικής, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αποτελεί μέρος της συνολικής δέσμης έκτακτων μέτρων του ΥΠΑΑΤ για τη διαχείριση της νόσου και στοχεύει στη συνολική θωράκιση του κρατικού μηχανισμού. Με την προσθήκη αυτή, το Υπουργείο επιδιώκει να ενισχύσει όχι μόνο το πεδίο και τα εργαστήρια, αλλά και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των διοικητικών και ψηφιακών του υπηρεσιών.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.



Η ανακοίνωση αφορά πρόσληψη προσωπικού των παρακάτω κλάδων/ειδικοτήτων:

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού – Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

ΠΕ Πληροφορικής (Software-Hardware) – Ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής (Software-Hardware), εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware) – Ειδικότητα ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού – Ειδικότητα ΠΕ Οικονομικού

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού – Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

ΔΕ Εργατών – Ειδικότητα ΔΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΔΕ Προσωπικού Καθαριότητας – Ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Καθαριότητας

ΠΕ Γεωτεχνικών – Ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων

ΠΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – Ειδικότητα ΠΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων – Ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://sox.minagric.gr/app



Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από Σάββατο 28.03.2026 και ώρα 00:01 έως και Σάββατο 04.04.2026 και ώρα 23:59. Πριν από την έναρξη, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.



Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της Ανακοίνωσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της υπηρεσίας, ήτοι από Σάββατο 28.03.2026 και ώρα 00:01 έως και Σάββατο 04.04.2026 και ώρα 23:59.

