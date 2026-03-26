Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε δηλώσεις Ιρανού αναλυτή, ο οποίος υποστήριξε ότι το Ιράν εξετάζει να εισβάλει σε Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ «κάνουν οποιοδήποτε λάθος» στην περιοχή.

Ο αναλυτής εθνικής ασφάλειας Μορτέζα Σιμιάρι, μιλώντας στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ιράν IRIB, υποστήριξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να καταλάβουν τις ακτές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Μπαχρέιν και να «αλλάξουν ριζικά το περιφερειακό τοπίο».⁠

«Η είσοδος στα παράλια των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν βρίσκεται στην ατζέντα», προειδοποίησε ο Σιμιάρι.⁠

Αυτό συμβαίνει λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΑΕ, Αμπντουλάχ μπιν Ζαΐντ, ο οποίος καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις κατά της χώρας του και δήλωσε ότι «ποτέ δεν θα υποκύψει στον εκβιασμό των τρομοκρατών».⁠

Οι δηλώσεις του Μπιν Ζαγιέντ ήρθαν ως απάντηση στον πρώην Γάλλο πρέσβη στις ΗΠΑ Ζεράρ Αρώ, ο οποίος αμφισβήτησε τις δηλώσεις του συμβούλου του προέδρου των ΗΑΕ Ανουάρ Γκαργκάς σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας της χώρας του με τις ΗΠΑ.⁠

Ο Γκαργκάς είχε δηλώσει ότι «η κατάφωρη ιρανική επιθετικότητα εναντίον των αραβικών κρατών του Κόλπου έχει βαθιές γεωπολιτικές επιπτώσεις, καθιστώντας την ιρανική απειλή κεντρικό άξονα της στρατηγικής σκέψης του Κόλπου και υπογραμμίζοντας την ιδιαιτερότητα της ασφάλειας του Κόλπου και την ανεξαρτησία της από τις παραδοσιακές έννοιες της αραβικής ασφάλειας».⁠

