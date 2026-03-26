Ένα ακόμη πρόσωπο προστέθηκε στη λίστα των κατηγορουμένων για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου, όταν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη δολοφόνησαν τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, με αποτέλεσμα λίγες ώρες αργότερα να χάσει τη ζωή της και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, πρόκειται για έναν 30χρονο συγγενή της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ο οποίος την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 προσήλθε στο γραφείο της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου για να απολογηθεί σχετικά με τις βαριές κατηγορίες που του αποδίδονται για το διπλό φονικό.

Η ποινική διαδικασία σε βάρος του 30χρονου κινήθηκε μετά από ανώνυμο e-mail που εστάλη στις Αρχές, αλλά και καταθέσεις μελών της οικογένειας Καργάκη, τα οποία τον φέρουν στον τόπο του εγκλήματος. Στο ίδιο e-mail αναφέρονται και άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν αποκλείεται να κληθούν ενώπιον της ανακρίτριας.

Ο 30χρονος, πατέρας τριών μικρών παιδιών, απολογήθηκε συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του, Αλεξάνδρα Σπανάκη και Λευτέρη Κάρτσωνα. Η απολογία του διήρκησε περίπου μία ώρα, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι το πρωί της δολοφονίας βρισκόταν σε αυτοψία αστυνομικών για έκρηξη βόμβας σε σπίτι συγγενή του και στη συνέχεια στο σπίτι της γιαγιάς του. Ισχυρίστηκε ότι δεν βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος και επικαλέστηκε μάρτυρες που μπορούν να το επιβεβαιώσουν.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 30χρονος αφέθηκε ελεύθερος με μοναδικό περιοριστικό όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Μέχρι σήμερα, προσωρινά κρατούμενοι για το μακελειό παραμένουν επτά κατηγορούμενοι: δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη και πέντε της οικογένειας Φραγκιαδάκη, όλοι σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης. Σημειώνεται ότι έχει ήδη απολογηθεί και ο πατέρας των αδερφών Φραγκιαδάκη, ο οποίος επίσης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.