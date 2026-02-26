Το φως της δημοσιότητας βλέπει το τεχνικό διάγραμμα της βλητικής διερεύνησης από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που απεικονίζει την κατεύθυνση και την πυκνότητα των πυρών που δέχθηκε το όχημα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη στο μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης την 1η Νοεμβρίου 2025.

Η ιατροδικαστική έκθεση φέρεται να προσδιορίζει ότι η φονική βολίδα προήλθε από τα αριστερά. Είναι βολίδα πολεμικού όπλου (κάτι που είχε εκτιμηθεί εξ αρχής) και προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα στον πολύτεκνο πατέρα, δηλαδή τρώση αορτής, διαφράγματος, ήπατος κλπ.

«Από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ο θάνατος οφείλεται σε κακώσεις κοιλίας και θώρακος κατόπιν τρώσεως μαλακών μορίων και οργάνων από βολίδα πυροβόλου όπλου. Ο θανών βλήθηκε συνολικά από τέσσερις βολίδες, δύο εκ των οποίων από πολεμικό τυφέκιο και μία τουλάχιστον από μικρότερης διαμέτρου ραβδωτό όπλο. Η βολίδα, η οποία βλήθηκε από αριστερά, αποτελεί πυρομαχικό πολεμικού τυφεκίου και προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα (τρώση αορτής, διαφράγματος, ήπατος κλπ), οι υπόλοιπες βολίδες, αν και συνέβαλαν στο θάνατο αθροιστικά, δεν προκάλεσαν αμιγώς θανατηφόρα τραύματα», αποφαίνεται, κατά πληροφορίες του cretalive.gr, η ιατροδικαστική έκθεση.

Ο θανών δέχθηκε τις βολές εντός του αυτοκινήτου, από πίσω και αριστερά, όπως έχει προκύψει από τις πληροφορίες της προανάκρισης, τα ιατροδικαστικά ευρήματα καθώς και τα ευρήματα της αυτοψίας του οχήματος και βάσει αυτών των στοιχείων γίνεται σχηματική αναπαράσταση των κατευθύνσεων των βολών.

Η φονική βολίδα εισήλθε στην πόρτα του οδηγού σε σημείο πάνω από το χερούλι, σε ύψος περίπου 118,5 εκατοστών από το έδαφος. Και είναι μία βολίδα που καταγράφεται κάθετα ως προς την πόρτα του αυτοκινήτου, ενώ οι άλλες φαίνεται να έχουν ριφθεί υπό γωνία.

Αυτή η βολή προσδιορίζεται ως φονική.

Είναι, πάντως, αποκαλυπτικό το τεχνικό διάγραμμα της βλητικής διερεύνησης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που αποτυπώνει την κατεύθυνση των βολών στο όχημα, κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή. Είναι εντυπωσιακή η πυκνότητα των βολών που δέχθηκε το 4×4, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το όχημα έγινε «σουρωτήρι», όπως μπορείτε να δείτε στη σχετική απεικόνιση της ΔΕΕ. Το αυτοκίνητο του 39χρονου είχε γίνει «φύλλο και φτερό» στα μέσα Δεκεμβρίου, από τους επικεφαλής του Τμήματος Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της Δ.Ε.Ε. Μία εξονυχιστική διαδικασία που κράτησε περίπου 9 ώρες.