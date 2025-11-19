Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος δολοφονήθηκε το πρωί της 1ης Νοεμβρίου στο αιματηρό περιστατικό που συγκλόνισε τα Βορίζια.

Η γυναίκα κλήθηκε να δώσει συμπληρωματική κατάθεση για τα γεγονότα του μοιραίου πρωινού, όταν έπεσαν νεκροί ο σύζυγός της και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οι αρχές τη ρώτησαν για τον οπλισμό που —κατά τις μαρτυρίες αυτοπτών— φέρεται να έφερε ο 39χρονος, καθώς και για ό,τι γνωρίζει αναφορικά με τα όπλα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, στο δικαστικό συμβούλιο έχει παραπεμφθεί η υπόθεση του 23χρονου ανιψιού της, ο οποίος κατηγορείται για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι 27χρονου στα Βορίζια.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η δικογραφία έχει ήδη παραδοθεί στους αρμόδιους, οι οποίοι θα αποφασίσουν αν ο νεαρός θα προφυλακιστεί, μετά και τη διαφωνία που εκφράστηκε τη Δευτέρα μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα. Μέχρι τότε, ο 23χρονος παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Το βίντεο που «έσωσε» τον 23χρονο

Καθοριστικό ρόλο στην προσωρινή απελευθέρωσή του φέρεται να έπαιξε ένα βίντεο που προσκόμισε ο ίδιος ο κατηγορούμενος. Ο 23χρονος, μέλος της οικογένειας Καργάκη, επέμεινε από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας πως την κρίσιμη ώρα βρισκόταν σε γάμο, μακριά από το χωριό.

Οι δικηγόροι του, Απόστολος Λύτρας και Θεονύμφη Μπέρκη, συγκέντρωσαν φωτογραφίες και βίντεο που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, αποδεικνύουν την παρουσία του στη συγκεκριμένη κοινωνική εκδήλωση.

Χθες, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, παρουσιάστηκαν τα πειστήρια ενώ σε συνδυασμό και με τα ελλιπή στοιχεία που είχαν σε βάρος του 23χρονου προκλήθηκε η έντονη διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέως για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο 23χρονος.

Τρεις ώρες μετά, τελικά αποφασίστηκε ο 23χρονος να αφεθεί ελεύθερος με εντολή για κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι το δικαστικό συμβούλιο.