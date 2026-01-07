Επικοινωνία με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Φαραντούρη, είχε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, προκειμένου να του ζητήσει διευκρινίσεις για τη στάση του απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, και όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο κ. Φαραντούρης απάντησε ότι «βεβαίως είναι ΣΥΡΙΖΑ» και θα το ξεκαθαρίσει άμεσα.

Φαραντούρης: «Συζητώ μαζί της δεν είναι κρυφό – Υπάρχει συναντίληψη»

Υπενθυμίζεται ότι, ο Νίκος Φαραντούρης, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στη Μαρία Καρυστιανού και και στο ενδεχόμενο να δημιουργήσει έναν νέο πολιτικό φορέα.

«Συζητώ με την κ. Καρυστιανού. Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση με ένα πολύ σοβαρό πάνελ διακεκριμένων συνταγματολόγων» είπε ο κ. Φαραντούρης.

Υπάρχει μια «όσμωση» και μια συναντίληψη για πολύ σημαντικά ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας, επισήμανε ο κ. Φαραντούρης, που όμως αρνήθηκε να σχολιάσει αν προτίθεται να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ για να προσχωρήσει στον πολιτικό σχηματισμό που ενδεχομένως να εξαγγείλει το προσεχές διάστημα η κ. Καρυστιανού, καθώς υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για κόμματα που δεν υφίστανται ακόμη.

«Ένα τέτοιο κίνημα πολιτών θα ήταν καλοδεχούμενο, γιατί οποιοσδήποτε και από οπουδήποτε μετερίζι προέρχεται μια καλή πρόταση για το μέλλον του τόπου δεν μπορεί παρά να είναι μόνο καλοδεχούμενη» είπε ο ευρωβουλευτής, όμως προς το παρόν τόνισε ότι «εγώ συνεχίζω να κάνω απρόσκοπτα τη δουλειά μου και έχω και πάρα πολύ δουλειά».

Καρυστιανού: Γνώρισα τον κ. Φαραντούρη, έχω μόνο θετικά να πω

Η Μαρία Καρυστιανού από την πλευρά της ανακοίνωσε πριν δύο ημέρες ότι γίνονται προσπάθειες για τη δημιουργία κόμματος, χωρίς να ξεκαθαρίζει αν θα ηγηθεί ή αν θα επιλεγεί άλλο πρόσωπο.

«Η κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι συγκινητική η επιθυμία ανθρώπων με εντυπωσιακά βιογραφικά να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Οργανώνεται γοργά αυτή η προσπάθεια», δήλωσε στο Kontra Channel.

«Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του. Αυτό το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε εδώ και ο τελικός στόχος του είναι η κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελής», είπε στη συνέχεια, προσθέτοντας: «Αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη τους. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει».

Μλώντας για τον Νίκο Φαραντούρη, είπε: «Γνώρισα από κοντά τον κ. Φαραντούρη, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».