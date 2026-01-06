Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης, καλεσμένος στην εκπομπή Live Now στην ΕΡΤ μίλησαε για Μαρία Καρυστιανού και τις σχέσεις που έχει μαζί της και τοποθετήθηκε και στο ενδεχόμενο να δημιουργήσει έναν νέο πολιτικό φορέα.

«Συζητώ με την κ. Καρυστιανού. Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση με ένα πολύ σοβαρό πάνελ διακεκριμένων συνταγματολόγων» είπε ο κ. Φαραντούρης.

Υπάρχει μια «όσμωση» και μια συναντίληψη για πολύ σημαντικά ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας, επισήμανε ο κ. Φαραντούρης, που όμως αρνήθηκε να σχολιάσει αν προτίθεται να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ για να προσχωρήσει στον πολιτικό σχηματισμό που ενδεχομένως να εξαγγείλει το προσεχές διάστημα η κ. Καρυστιανού, καθώς υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για κόμματα που δεν υφίστανται ακόμη.

«Ένα τέτοιο κίνημα πολιτών θα ήταν καλοδεχούμενο, γιατί οποιοσδήποτε και από οπουδήποτε μετερίζι προέρχεται μια καλή πρόταση για το μέλλον του τόπου δεν μπορεί παρά να είναι μόνο καλοδεχούμενη» είπε ο ευρωβουλευτής, όμως προς το παρόν τόνισε ότι «εγώ συνεχίζω να κάνω απρόσκοπτα τη δουλειά μου και έχω και πάρα πολύ δουλειά».

Φαραντούρης: «Τα αιτήματα των αγροτών δεν είναι αντιπολιτευτικά ή δυσανάλογα»

Ο Νίκος Φαραντούρης και στις κινητοποιήσεις των αγροτών, τονίζοντας ότι κάθε Σαββατοκύριακο βρίσκεται δίπλα στους αγρότες, όχι με κομματική ταυτότητα ή προς άγραν ψήφων, αλλά γιατί γνωρίζει ότι το ενεργειακό κόστος για τον αγροτικό κόσμο είναι δυσβάσταχτο.

Όμως αυτό που διακρίνει τις κινητοποιήσεις φέτος είναι ότι πέρα από τα δίκαια αιτήματα, πέφτει επιπλέον βαριά η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ και η οργή περισσεύει, αναφέρει ο Νίκος Φαραντούρης: «Η χώρα μας από την Κοινή Αγροτική Πολιτική λαμβάνει 13,5 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2023-2027. Από την πλευρά της, η Δανία, η οποία είναι πρωταθλήτρια εξαγωγών βιολογικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής και φυτικής παραγωγής, παίρνει λιγότερα από πέντε δισεκατομμύρια και όλα λειτουργούν όπως πρέπει. Άρα λοιπόν στη χώρα μας δεν καταλήγουν εκεί που πρέπει τα χρήματα».

Η συνέντευξη του κ. Φαραντούρη: