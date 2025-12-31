Ανάρτηση για τις εξελίξεις σχετικά με τη δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, έκανε ο Νίκος Καραχάλιος στο Χ, δίνοντας συγχαρητήρια στην πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών στα Τέμπη, για την ενδεχόμενη επιλογή του Νίκου Φαραντούρη στη θέση του αντιπροέδρου.

Ειδικότερα, ο Νίκος Καραχάλιος έγραψε: «Μπράβο Μαρία! Εξαιρετική επιλογή ο Νίκος Φαραντούρης για αντιπρόεδρος του Κινήματος! Το ΚΥΜΑ είναι ενθουσιασμένο!».

Στη συνέχεια δεν δίστασε να ασκήσει κριτική στο ενδεχόμενο επιλογής της Μαρίας Γκράτσια ως δεύτερης αντιπροέδρου.

Σημειώνεται πάντως, ότι η ίδια η Μαρία Καρυστιανού δεν έχει τοποθετηθεί για τα πρόσωπα και τους ρόλους τους στον πολιτικό φορέα, τη δημιουργία του οποίου έχει προαναγγείλει.

Η ανάρτησή του

«Μπράβο Μαρια ! Εξαιρετική επιλογή ο Νικος Φαραντούρης για Αντιπροεδρος του Κινηματος! Το ΚΥΜΑ ειναι ενθουσιασμενο!

Υγ. Τη Μαρια Γρατσια ως Β’ Αντιπροεδρο με copypaste κομματικου μοντέλου Μητσοτακη? Οπως ο Κυριακος εχει Χατζιδακη για φιλελε +Αδωνι για Ακραίους? ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!».