Την αντίθεσή του με την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να συμμετέχει στην ίδρυση πολιτικού φορέα, εξέφρασε για ακόμη μία φορά ο Παύλος Ασλανίδης.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στο Naftemporiki TV υποστήριξε ότι «φούσκωσαν τα μυαλά της» και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είχαν εξ αρχής συμφωνήσει όταν συστάθηκε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

«Δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή να κάνει αυτή την κίνηση. Τρέχουμε για τα δικαστικά, με τους τεχνικούς συμβούλους, έχουμε μπροστά μας τις εκταφές των παιδιών, αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν, όχι αν θα κάνουμε κόμματα ή φορείς», ανέφερε ο Παύλος Ασλανίδης και συνέχισε λέγοντας:

«Είναι ηθικό το θέμα, πρέπει να παραιτηθεί. Δυστυχώς, η Μαρία έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων. Όταν μία απλή πολίτης ξαφνικά μπαίνει σε δημοσκοπήσεις με πρώην πρωθυπουργούς όπως ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας, την πλησιάζουν επικοινωνιολόγοι κ.λπ., της φορτώνουν τα μυαλά. Φούσκωσαν τα μυαλά της και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είπαμε».

Υπενθυμίζεται ότι ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών έχει διαχωρίσει τη θέση του από τη Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τις δηλώσεις της κατά τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει ενεργά στην πολιτική μέσω της δημιουργίας κόμματος.

Σε ανακοίνωσή τους, μέλη του συλλόγου ανέφεραν: «Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία “Κινήματος – Κόμματος”, στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου, και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Επισημαίνεται ακόμα ότι «οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους “συνεργάτες” της και τα “επιτελεία” που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί».

«Εμείς οι συγγενείς λοιπόν, έχοντας δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, απέναντί μας όλο τον κυβερνητικό μηχανισμό, έχουμε θέσει ως αδιαπραγμάτευτο και αδιασάλευτο στόχο την ανάδειξη του συνόλου των ενόχων και των διαχρονικών αιτιών και κατευθύνσεων που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών», κατέληγε η σχετική ανακοίνωση.