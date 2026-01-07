

Την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμΕ της Περιφέρειας Κρήτης για ενσωμάτωση φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής, αποδοτικής χρήσης των πόρων και μείωσης του περιβαλλοντικού/ενεργειακού τους αποτυπώματος, έχει ως στόχο η δράση «Επιχειρώ Πράσινα στην Κρήτη», οι αιτήσεις για την οποία θα ανοίξουν στις 30 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια που κατά προτεραιότητα

διευκολύνουν τη μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες και φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγικές διαδικασίες

υιοθετούν πρακτικές που ενισχύουν την αποτελεσματική επεξεργασία και χρήση πόρων

ενθαρρύνουν την ανάκτηση και αξιοποίηση παραπροϊόντων και υλικών από απόβλητα στη διαδικασία παραγωγής

Η επιχορήγηση

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από €30.000 έως και €300.000.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών [κωδικός (500) του φορολογικού εντύπου Ε3] της επιχείρησης που επετεύχθη σε μία από τις δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα στην ΑΑΔΕ για τα φορολογικά έτη (ν-3 έτος) και (ν-2 έτος) των ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (έτος ν).

Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα έχει επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μικρότερο από €30.000, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, σε επιλέξιμους για τη δράση ΚΑΔ και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Περίοδος υποβολής: από 30/1/2026 έως 2/4/2026 (και ώρα 15:00)

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), https://opske.gr/.

