Η επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην εσχατιά της Ελλάδας, τον πληττόμενο από τις πλημμύρες Έβρο, κατέδειξε στην πράξη ότι παρά τα πρόσκαιρα προβλήματα η εικόνα της χώρας αλλάζει και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τους πολίτες σε όποια γωνιά της επικράτειας και αν βρίσκονται να αισθάνονται ασφαλείς και να ατενίζουν το αύριο με ελπίδα.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο δηλώνουν αποφασισμένοι να μην χαθεί ούτε μια ημέρα έτσι ώστε να υπάρχουν παραδοτέα προς τους πολίτες.

Σήμερα στις 11 συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο με τον υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου να παρουσιάζει αναλυτικά τις ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ του Υπουργείου του και της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. και της σύμπραξης Chevron και HelleniQ Energy.

Συμφωνίες οι οποίες αναβαθμίζουν τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη παρά τις ενστάσεις που διατύπωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και απαντήθηκαν από το Μέγαρο Μαξίμου με τους χαρακτηρισμούς «συνήθεις» και εκτός πραγματικότητας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άρτι αφιχθείς από τον Έβρο, αναμένεται να τονίσει ότι με τα έργα που επιθεώρησε στην Αλεξανδρούπολη – τον υπό κατασκευή θερμοηλεκτρικό σταθμό συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 840MW, στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, ενισχύεται το πλέγμα ενεργειακών υποδομών που διαθέτει πλέον η Ελλάδα για την εξυπηρέτηση των δικών της αναγκών και την παροχή ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

«Στην Αλεξανδρούπολη χτυπάει η ενεργειακή “καρδιά”, όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και όλης της Ανατολικής Ευρώπης»

Θα υπογραμμίσει ότι πλέον στην Αλεξανδρούπολη χτυπάει η ενεργειακή «καρδιά», όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και όλης της Ανατολικής Ευρώπης.

Και όλα αυτά, δύο 24ωρα μετά τις σημαντικές ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν στην Ουάσιγκτον για την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, ενός πολύ φιλόδοξου έργου που βάζει την Ελλάδα στο κέντρο των γεωπολιτικών και γεω-ενεργειακών εξελίξεων μιας ευρύτερης περιοχής.

Το δε αποτύπωμα αυτής της επένδυσης ύψους 400 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ από τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας πέρα από το γεγονός ότι θα ενταχθεί στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας εντός του 2027 θα έχει ως αποτέλεσμα και τη δημιουργία 80 μόνιμων θέσεων εργασίας.

Θα τονίσει επίσης ότι ήταν στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης από την πρώτη ημέρα που ήρθε στην εξουσία να προτάξει την ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της Αλεξανδρούπολης στα ενεργειακά σχέδια της χώρας.

Πλέον, μέσα από τις επενδύσεις για την υποδοχή υγροποιημένου φυσικού αερίου, θα υπάρχει και μία υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο η οποία σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ επιτρέπουν στη χώρα μας να προσδοκά ότι θα έχει χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και να είναι εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας.

Για το μεγαλεπήβολο αυτό έργο υπήρξε μάλιστα χθες αναλυτική ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Αλέξη Παϊζή, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνο Ξιφαρά και τους Δημήτρη Κοπελούζο και Χρήστο Κοπελούζο του Ομίλου Κοπελούζου, που μέσω της Damco έχει αναλάβει την κατασκευή.

Τα υπόλοιπα θέματα του υπουργικού

Εκτός όμως από τα θέματα της ενέργειας στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, θα παρουσιάσει τους τρόπους εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις μορφές της τέχνης και στα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών αλλά και την ενσωμάτωσή της στον πολιτισμό και συνεργασία με το PHAROS AI Factory,

Επίσης, θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για τη σύσταση νομικού προσώπου, υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α.Ε.» και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Αξιοποίησης Πολιτιστικών Πόρων, τα οποία θα αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διαχείριση των εσόδων από εισιτήρια σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του φορέα.

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα ενημερώσει για ένα κομβικό νομοσχέδιο με δύο παραμέτρους:

α) Την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων,

β) και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Δημοσίου και άλλες μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις,

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα αναφερθεί σε ένα νομοσχέδιο που κρίνεται θεσμικά κρίσιμο για την αποκατάσταση της σχέσης κράτους – πολίτη, τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις.

Τέλος, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μαζί με τον υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο, θα αναλύσουν το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών μέτρων ενίσχυσης μετά από φυσικές καταστροφές. Μεταξύ άλλων έχει στόχο την ταχύτερη έκδοση αδειών επισκευής και την καταβολή ενισχύσεων στους πληγέντες.