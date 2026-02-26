Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί υπέβαλε την παραίτησή της, προκειμένου να αφοσιωθεί πλήρως στην εκστρατεία της για τον δήμο του Παρισιού, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 15ης Μαρτίου.

Η Ντατί υπέβαλε γραπτώς την παραίτησή της, με επιστολή της προς τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ανέφερε η ίδια σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι BMFTV.

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος έκανε δεκτή την παραίτηση, ευχαρίστησε την Ντατί για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στον γαλλικό λαό κατά τα δύο τελευταία χρόνια και της εξέφρασε «την πλήρη στήριξή του» στον αγώνα της.

Η Ντατί θεωρείται φαβορί για τον δήμο του Παρισιού, σύμφωνα με το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Ifop αλλά θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι τον δεύτερο γύρο, στις 22 Μαρτίου.