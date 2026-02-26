Πρόστιμα-φωτιά, λουκέτα και ποινές φυλάκισης για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νέο νομοσχέδιο που θα παρουσιάσουν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, αυστηροποιείται το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς παιγνίων, βάζοντας στο στόχαστρο καταστήματα, λέσχες και μη αδειοδοτημένες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Επίσης, στο νομοσχέδιο, έχουν ενσωματωθεί συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Δημοσίου και άλλες μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, όπως η επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων το χρόνο αντί ενός σε περίπου 50.000 ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν «εκτός έδρας» και η επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, μέσω ειδικής εφαρμογής στο κινητό.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν μεταξύ άλλων:

1. Μέτρα για αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού όπως:

Άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους δήμους σε καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος

Αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης άδειας σε ίντερνετ καφέ.

Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες. Όσοι διοργανώνουν παίγνια χωρίς άδεια θα αντιμετωπίζουν βαριές ποινές φυλάκισης και υψηλά χρηματικά πρόστιμα, ενώ στις περιπτώσεις τυχερών παιγνίων οι κυρώσεις γίνονται ακόμη αυστηρότερες, φτάνοντας έως και πολυετείς καθείρξεις. Ειδικότερα, αν τα παίγνια είναι τυχερά, προβλέπεται κάθειρξη έως 10 έτη και χρηματική ποινή από 50.000 έως 100.000 ευρώ.

Ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο.

Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) το 2024, σχεδόν 800.000 πολίτες φέρονται να έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένα site, σε παράνομες λέσχες και σε παράνομα καζίνο. Τα ποσά που συνολικά αφορούσαν αυτές τις οντότητες εκτιμώνται σε περίπου 1,67 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει απώλεια εσόδων για το κράτος περίπου μισό δισεκατομμύριο. Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει ήδη μία blacklist παράνομων παρόχων που μετρά σχεδόν 11.000 ιστοτόπους.

2. Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία με εφαρμογή κινητού και QR code. Η ΑΑΔΕ αναπτύσσει νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι αγρότες θα λαμβάνουν άμεση έκπτωση 0,41 ευρώ/λίτρο κατά την πληρωμή στα πρατήρια. Το νέο σύστημα που θα ενεργοποιηθεί βασίζεται σε μια ειδική εφαρμογή που θα διατίθεται μέσω του MyData App της ΑΑΔΕ.

3. Επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων το χρόνο αντί ενός σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων που εμπίπτει στο μέτρο) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

4. Αυτόματη διαγραφή από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης των ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει η απαγόρευση νέων αδειών και μεταβιβάζονται είτε με αγοραπωλησία είτε με γονική παροχή είτε με κληρονομιά. Επίσης, για όσο διάστημα ισχύει ο περιορισμός δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή τους στο Μητρώο.