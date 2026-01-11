Με τον παράνομο τζόγο να έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην Ελλάδα καθώς ο συνολικός τζίρος να εκτιμάται πάνω από 1,7 δισ. ευρώ και ένας στους τρεις παίκτες να είναι ηλικίας μόλις 16 ετών το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μαζί με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ετοιμάζουν νομοσχέδιο με νέες παρεμβάσεις και αυστηρές κυρώσεις.

Το νομοσχέδιο θα είναι ένα από πρώτα σχέδια νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το 2026 που θα πάρουν το δρόμο προς τη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο θα ενσωματώνει μέτρα που μεταξύ άλλων θα προβλέπουν:

Άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους δήμους σε καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος.

Αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης άδειας σε ίντερνετ καφέ.

Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς την απαιτούµενη άδεια, ανεξάρτητα από τον τρόπο ή το µέσο διεξαγωγής των παιγνίων, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 ετών και µε χρηµατική ποινή. Αν τα παίγνια είναι τυχερά, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών και µε χρηµατική ποινή από 50.000 έως 100.000 ευρώ. Εφόσον συντρέχουν διαζευκτικά οι περιπτώσεις: α) τέλεσης κατ’ επάγγελµα, β) τέλεσης σε εµπορική κλίµακα, γ) συµµετοχής ανήλικων παικτών και δ) σε κατάστηµα που επαναλειτουργεί έπειτα από παραβίαση της σφράγισης που επέβαλαν τα ελεγκτικά όργανα, τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και µε χρηµατική ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τον τρόπο διεξαγωγής των παιγνίων. Οποιος µετέχει σε τυχερό παίγνιο το οποίο διοργανώνεται χωρίς άδεια τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης έως 2 ετών και µε χρηµατική ποινή. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και χρηµατική ποινή 5.000-20.000 ευρώ.

Ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο. Συγκεκριμένα, όποιος καθυστερεί, αποφεύγει, παρεµποδίζει ή µαταιώνει τον έλεγχο αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 ετών και µε χρηµατική ποινή.

Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης «στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα ολιστικό πλαίσιο, που θα χτυπήσει το πρόβλημα του παράνομου τζόγου στη ρίζα του, είτε μιλάμε για μη αδειοδοτημένα site, είτε για χώρους παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Το νέο πλαίσιο θέλουμε να λαμβάνει υπόψη του την πραγματικότητα που δημιουργεί η σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα, που έχουν κατατεθεί από φορείς που εμπλέκονται στην αγορά».

Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει ήδη μία blacklist παράνομων παρόχων που μετρά σχεδόν 11.000 ιστότοπους, συνδράμει τις διωκτικές αρχές σε επιχειρήσεις εντοπισμού και καταστολής παράνομων επίγειων καταστημάτων, διαβιβάζει καταγγελίες για παράνομα παίγνια και συνεργάζεται με τις δικαστικές αρχές και την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.

Στα 1,7 δισ. ευρώ το 2024

Σύμφωνα με έρευνα της Kapa Research το μέγεθος του παράνομου τζόγου ανέρχεται στα 1,67 δισ. ευρώ και οι απώλειες στα κρατικά έσοδα στα 500 εκατ. ευρώ. Το 2024 περίπου 900.000 Ελληνες έπαιξαν στον παράνομο τζόγο το ποσό των 1,7 δισ. ευρώ. Οι παίκτες ξόδεψαν περίπου 1.930 ευρώ ο καθένας. Το 10% των παικτών είναι ηλικίας από 17-21 ετών. Στα παράνομα διαδικτυακά παίγνια διατέθηκαν 1 δισ. ευρώ, ενώ σε επίγεια παίγνια 700 εκατ. ευρώ.

Το 10,4% των ερωτηθέντων (σε δείγμα 5.000) έχει συμμετάσχει σε παράνομα τυχερά παίγνια, έστω και μία φορά τους τελευταίους 12 μήνες. Από τους παίκτες που επιλέγουν να συμμετέχουν σε παράνομα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου, σχεδόν 76% των παικτών επιλέγει και αδειοδοτημένους και μη αδειοδοτημένους παρόχους. Το δε 24% των παικτών επιλέγει αποκλειστικά μη αδειοδοτημένους παρόχους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ηλικιακή ομάδα 17-24 ετών, η οποία φαίνεται να έχει χαλαρότερη αίσθηση των κινδύνων, υποτιμώντας τη σημαντικότητά τους και το ρίσκο που εμπεριέχεται με τη συμμετοχή τους σε παίγνια σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον. Να σημειωθεί ότι η νόμιμη ηλικία για να συμμετάσχει κανείς σε τυχερά παιχνίδια είναι τα 21 έτη για τις εταιρείες που έχουν άδεια από την ΕΕΕΠ.

Ο παράνομος τζόγος περιλαμβάνει όλες τις ηλικίες και από τα δύο φύλα. Το 68,5% που έπαιξαν είναι άντρες και το υπόλοιπο 31,5% γυναίκες. Τα περισσότερα πονταρίσματα έγιναν από άτομα ηλικίας 25 έως 54 ετών, ενώ για πρώτη φορά στην έρευνα εισήχθη και η ηλικιακή ομάδα 17-24 ετών, η οποία αντιπροσώπευσε το 10,3% των παικτών στο μη αδειοδοτημένο περιβάλλον. Το 10,8% των ερωτηθέντων απάντησε ότι παίζει σχεδόν κάθε μέρα, το 38,6% απάντησε μια ή δύο φορές την εβδομάδα και το 30,2% μια ή δύο φορές τον μήνα.