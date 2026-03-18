Η Premia ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2026, για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως €150.000.000, με ελάχιστο ποσό τα €105.000.000 και διάρκεια επτά ετών.

Όπως έγινε γνωστό, η εταιρεία προγραμματίζει τη διάθεση των ομολογιών του ομολογιακού δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, ενώ θα επιδιώξει την εισαγωγή των ομολογιών για διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τους όρους του ομολογιακού δανείου και τη δημόσια προσφορά θα συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης και της δημόσιας προσφοράς θα ανακοινωθεί προσεχώς, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στις χρηματιστηριακές αγορές, αναφέρει η Premia ΑΕΕΑΠ.