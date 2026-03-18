Η ρεβάνς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλεφόλια στον τελικό του Challenge Cup, στο βόλεϊ Γυναικών, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (18/3).

Οι «πράσινες» είχαν ηττηθεί με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι, εκτός έδρας, την προηγούμενη εβδομάδα, πράγμα που σημαίνει ότι θέλουν νίκη με 3-0 ή 3-1 για να κατακτήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Youth League

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Βέλγιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IHF Χάντμπολ ανδρών

17:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Φερεντσβάρος UEFA Europa League

19:00 Novasports Start Μπεσίκτας – Τρέντο Eurocup Προημιτελικός

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τόφας – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια CEV Challenge Cup

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άλμπα Βερολίνου – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

21:00 Novasports Prime Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άνκαρα Eurocup Προημιτελικός

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Ίτιχαντ Saudi King Cup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα Champions League

22:00 MEGA – COSMOTE SPORT 2 HD Λίβερπουλ – Γαλατασαράι Champions League