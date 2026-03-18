Χαμός με Μουζακίτη το καλοκαίρι

Με μεγάλο ενδιαφέρον ενημερώθηκαν στον Ολυμπιακό για όσα είπε ο μάνατζερ του Χρήστου Μουζακίτη μιλώντας σε ισπανική εφημερίδα. Τα λόγια του ουσιαστικά προαναγγέλλουν μεγάλες προτάσεις από ευρωπαϊκές ομάδες το καλοκαίρι και στον Πειραιά θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Θα πουλήσουν τον Μουζακίτη; Θα πουλήσουν τον Τζολάκη; Θα τους πουλήσουν και τους δύο; Το τελευταίο σενάριο δεν είναι και τόσο πιθανό, υπό την έννοια πως δεν γίνεται οι «ερυθρόλευκοι» να πουλήσουν όλους τους καλούς Έλληνες παίκτες. Σίγουρα, πάντως, με τον Μουζακίτη θα γίνει χαμός από προτάσεις, όπως έγινε σαφές από τη συνέντευξη του μάνατζερ του.

Συγκατοίκηση με Παναθηναϊκό

Η διοίκηση του Ολυμπιακού πάντως δεν σκέφτεται μόνο τα μεταγραφικά αλλά και το μεγάλο όραμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για ανακατασκευή του Καραϊσκάκη. Εδώ και μήνες η ΠΑΕ είχε ενημερώσει για το σχετικό πλάνο και πλησιάζει η μέρα που θα έρθουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. Για να γίνουν βέβαια τα έργα για την αύξηση χωρητικότητας, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να βρει άλλο γήπεδο για να τον φιλοξενήσει και αυτό, όπως όλα δείχνουν, θα είναι το ΟΑΚΑ. Εκεί όπου θα παίζει και ο Παναθηναϊκός μέχρι να ολοκληρωθεί το δικό του γήπεδο. Οι «πράσινοι» δεν ήταν θετικοί φέτος στο να χρησιμοποιεί το ΟΑΚΑ η Κηφισιά, με τον Ολυμπιακό όμως αναμένεται να τα βρει.

Κομβικός ο Ποντένσε

Υπάρχουν και αγωνιστικά νέα για τον Ολυμπιακό και έχουν να κάνουν με τον Ντάνιελ Ποντένσε, στον οποίο ποντάρει πολλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τα πλέι οφ. Δύο παίκτες θεωρεί κομβικής σημασίας ο Ισπανός προπονητής για τη μάχη του τίτλου, ο ένας είναι ο Ζέλσον Μάρτινς που κάνει εξαιρετική σεζόν και ο άλλος είναι ο Ποντένσε, ο οποίος δεν είναι φέτος στο επίπεδο που είχε συνηθίσει τους πάντες. Γι’ αυτό και ο Μεντιλίμπαρ έχει πέσει πάνω του ώστε να παρουσιαστεί όπως πρέπει στα έξι παιχνίδια που θα κρίνουν το πρωτάθλημα. Έξι παιχνίδια που θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και το μέλλον του Πορτογάλου εξτρέμ.

Ερωτηματικό για Ρενάτο Σάντσες

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Μπέτις, παράλληλα όμως σκέφτεται και την επόμενη μέρα, το ρόστερ της επόμενης σεζόν. Θα βρίσκεται σε αυτό ο Ρενάτο Σάντσες; Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, στην οποία οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» δεν έχουν απάντηση ακόμη. Ο Πορτογάλος χαφ κάνει τη διαφορά όταν είναι στα καλά του, όταν είναι υγιής και αυτό το βλέπουν όλοι. Δεδομένο λοιπόν ο Ράφα Μπενίτεθ θα ήθελε να τον έχει στη διάθεσή του και την επόμενη σεζόν, το θέμα όμως είναι να ικανοποιηθεί οικονομικά ο παίκτης. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να πάρει ένα αρκετά πιο υψηλό συμβόλαιο σε σχέση με το φετινό, το οποίο βασικά προβλέπει ότι θα πληρώνεται με βάση τις συμμετοχές του.

Τρομακτικό μπάτζετ ο Αλαφούζος

Τα μηνύματα, πάντως, είναι θετικά για τον Μπενίτεθ και για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, σε ό,τι αφορά το μπάτζετ της επόμενης σεζόν. Ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε πολλά λεφτά για να πείσει τον Ισπανό προπονητή να αναλάβει την ομάδα, έδωσε πολλά περισσότερα λεφτά τον Ιανουάριο για τις μεταγραφές και ετοιμάζεται να… απογειώσει το μπάτζετ για την επόμενη σεζόν. Όπως λένε άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, θα σοκαριστεί η Ελλάδα με το μπάτζετ που θα είναι διαθέσιμο για μεταγραφές το καλοκαίρι καθώς έχει παρθεί εδώ και καιρό η απόφαση ότι ήρθε η ώρα για ξοδευτούν πολλά λεφτά και αυτό δεν θα αλλάξει, όποια κι αν είναι η κατάληξη της φετινής σεζόν.

Τη βγάζει καθαρή ο ΠΑΟΚ

Στον ΠΑΟΚ επικρατεί μια περίεργη σιωπή από την Κυριακή κι έπειτα, μετά τα όσα έγιναν στα δημοσιογραφικά της Τούμπας. Μια σιωπή έχουν υιοθετήσει και οι αρμόδιοι, οι οποίοι δεν δείχνουν διατεθειμένοι να ασχοληθούν με το θέμα. Μπορεί ο παρατηρητής της Λίγκας, η αστυνομία και η ΔΕΑΒ να αναφέρουν στις εκθέσεις τους τα όσα έγιναν, η πειθαρχική επιτροπή της Stoiximan Super League όμως παραμένει σιωπηλή. Όπως και η ΕΠΟ, η οποία σε άλλες περιπτώσεις έχει πάρει θέση σε… real time, με ανακοινώσεις, για διάφορα σκηνικά. Όπως για παράδειγμα για το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και τα… γαλλικά προς τον Λανουά. Τώρα, όμως, η ΕΠΟ δεν λέει τίποτα για το σκηνικό στην Τούμπα.