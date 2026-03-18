Ισχυρή προειδοποίηση για την εξέλιξη των μεθόδων διακίνησης ναρκωτικών απηύθυνε η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος της Βρετανίας (NCA), αποκαλύπτοντας ότι κυκλώματα διακινητών μεταφέρουν επιστήμονες στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να εξάγουν κοκαΐνη που έχει χημικά συνδεθεί με άλλα υλικά, ώστε να αποφεύγει τους τελωνειακούς ελέγχους. Η νέα αυτή τακτική καταδεικνύει την αυξανόμενη πολυπλοκότητα του οργανωμένου εγκλήματος και την ανάγκη άμεσης προσαρμογής των Αρχών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνών, οι διακινητές χρησιμοποιούν προηγμένες επιστημονικές μεθόδους, για να συνδέουν χημικά τα ναρκωτικά με υλικά όπως κάρβουνο, χαρτόκουτα, πλαστικό ή ακόμα και κόλλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χημικοί συνδυάζουν ουσίες όπως η κοκαΐνη και συνθετικά οπιοειδή και στη συνέχεια ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να πραγματοποιήσουν την εξαγωγή των ναρκωτικών. Οι ουσίες που έχουν υποστεί τέτοιου είδους επεξεργασία συχνά δεν εντοπίζονται από σαρωτές ή εκπαιδευμένους σκύλους ανίχνευσης, όπως τονίζει η Daily Mail.

Ο γενικός διευθυντής της NCA, Γκρέιμ Μπίγκαρ, τόνισε ότι η απειλή των ναρκωτικών παραμένει εξαιρετικά σοβαρή και εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό. Όπως δήλωσε: «Ενώ πρέπει να ανταποκριθούμε σε μια σειρά από νέες προκλήσεις, δεν μπορούμε να πάρουμε τα μάτια μας από την απειλή των ναρκωτικών. Πάντα προκαλούσε μεγάλη ζημιά, εξελίσσεται γρήγορα και πρέπει να παραμείνουμε μπροστά από αυτήν». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το εμπόριο ναρκωτικών ευθύνεται πλέον για το ήμισυ των ανθρωποκτονιών, των κλοπών και των ληστειών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα νιταζένια, μια μορφή συνθετικών οπιοειδών, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή στην καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών. Ένας τύπος αυτών έχει συνδεθεί με 1.000 θανάτους στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε δυόμισι χρόνια. Παρουσιάζοντας την ετήσια Εθνική Στρατηγική Αξιολόγηση της NCA, χαρακτήρισε τον αριθμό των θανάτων «εξαιρετικό». Όπως ανέφερε: «Τα συνθετικά οπιοειδή αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή. Από τότε που τα νιταζένια εμφανίστηκαν σε μεγάλη κλίμακα στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο του 2023, έχουν συνδεθεί με 1.000 θανάτους. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό αριθμό».

Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε μικρή μείωση το 2025, καθώς οι Αρχές επιβολής του νόμου προσπαθούν να αποτρέψουν την κατάσταση που έχει παρατηρηθεί στη Βόρεια Αμερική, όπου οι θάνατοι έχουν αυξηθεί δραματικά. Σημαντικό ρόλο στη μείωση αυτή φαίνεται να έχει διαδραματίσει η ευρύτερη διαθεσιμότητα της ναλοξόνης, ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση υπερβολικής δόσης.

Στην ομιλία του στα νέα κεντρικά γραφεία της NCA στο Στράτφορντ, στο ανατολικό Λονδίνο, ο Γκρέιμ Μπίγκαρ αναφέρθηκε επίσης στα ναρκωτικά, το οργανωμένο έγκλημα παράνομης μετανάστευσης και το διαδικτυακό έγκλημα. Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι η ηρωίνη αναμειγνύεται με συνθετικά οπιοειδή, γεγονός που την καθιστά πιο επικίνδυνη, ενώ παρατηρείται και αύξηση στη χρήση κεταμίνης. Ο αριθμός των ενηλίκων που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη μετά τη χρήση της ουσίας αυξήθηκε δεκαπλάσια μέσα σε δέκα χρόνια, ενώ ο αριθμός των ανηλίκων κάτω των 18 ετών τριπλασιάστηκε μέσα σε τρία χρόνια.

Η απειλή από το οργανωμένο έγκλημα ενισχύθηκε το τελευταίο έτος, καθώς η τεχνολογία επιτρέπει στους εγκληματίες να γίνονται «πιο έξυπνοι, πιο γρήγοροι και πιο συνδεδεμένοι», τόσο μεταξύ τους όσο και με τα θύματά τους, ενώ οι τεχνολογικές εξελίξεις «αναδιαμορφώνουν το ίδιο το έγκλημα». Πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε οργανισμούς όπως η Transport for London, η Legal Aid Agency, η Marks and Spencer, η Co-op, η Kido Nurseries και η Jaguar Land Rover κατέδειξαν ότι οι επιχειρήσεις δεν αρκεί να προστατεύουν τα συστήματά τους, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζουν και το ενδεχόμενο χειραγώγησης του προσωπικού τους.

Παράλληλα, οι αναφορές από τεχνολογικές εταιρείες σχετικά με κακοποίηση παιδιών αυξήθηκαν στις 2.000 την εβδομάδα το 2026, ενώ το 2025 καταγράφηκαν 92.000 αναφορές, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν κατά ένα τρίτο μέσα σε δύο χρόνια. Ο Γκρέιμ Μπίγκαρ προειδοποίησε ότι «τοξικοί διαδικτυακοί χώροι» ριζοσπαστικοποιούν εφήβους, οδηγώντας τους να γίνουν κυβερνοεγκληματίες, δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων ή ακόμα και τρομοκράτες. Όπως σημείωσε: «Η τεχνολογία δεν είναι πλέον απλώς ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες. Αναδιαμορφώνει το ίδιο το έγκλημα: το επιταχύνει, το παγκοσμιοποιεί και το καθιστά πιο επιβλαβές. Οι έφηβοι ριζοσπαστικοποιούνται, για να γίνουν κυβερνοεγκληματίες, σεξουαλικοί δράστες ή τρομοκράτες, μέσα στους ίδιους τοξικούς διαδικτυακούς χώρους, από τους ίδιους αλγορίθμους».