Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στην στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ, που φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, μετά την αναχαίτιση στις αρχές του Μαρτίου τριών βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν κατά του τουρκικού εδάφους.

«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από τη Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμσταιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.